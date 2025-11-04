FIRAT ÇELİK KİMDİR?

Fırat Çelik, 1981 yılında, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Stuttgart bölgesinde yer alan Ostfildern şehrinde doğdu. İki yaşındayken Türkiye'ye dönmeye karar veren ailesiyle birlikte dokuz yaşına kadar Tunceli'de yaşadı. İki ablası, bir kız kardeşi vardır.

Tunceli'de altı yıl yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Paris'e yerleşmeye karar verdiler. Doksanlı yıllarda göç ettikleri Fransa’da eğitim gören Fırat Çelik, Paris’in banliyösü Champigny-sur-Marne’da Louise Michel Ortaokulundan sonra Langevin Wallon Lisesinde ekonomi ve idari bilimler okudu. 19 yaşında babasına yardım etmek için çalışma kararı veren Fırat Çelik, Paris’e taşındı ve burada pek çok işin yanında mankenlik de yapmaya başladı.

Çevresinden tiyatro oyunculuğu yapması için destek gören Fırat Çelik girdiği bir oyuncu seçiminde Moliere’in Cimri oyunundan bir monolog canlandırdı.