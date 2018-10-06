ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'ın Afrika turu sırasında, Afrika'daki sömürge yönetimlerinin sembolü olan güneş kaskı takması tepki çekti.

Kenya'da bir ulusal parkta safari turu yapan Melania Trump'ın beyaz güneş kaskı takması birçok kişi tarafından eleştirildi ve bir halkla ilişkiler faciası olarak değerlendirildi.

Beyaz güneş kaskları, bölgede 19. yüzyılda Afrika'ya giden Avrupalı emparyel yönetimlerin Afrika'da kurdukları sömürgelerin sembolleri olarak görülüyor ve ırkçılığın da önemli simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Melania Trump daha önce göçmen çocuklara yaptığı bir ziyaret öncesinde giydiği, arkasında 'Ben umursamıyorum, ya siz' yazan bir ceket nedeniyle de gündeme gelmişti.

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