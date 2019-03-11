Birçok kişinin canını acıtan fıtık ve kas kasılmalarında 'kuru iğneleme' yöntemi artık daha sık uygulanıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ferda Erkişi, ilaçsız ve kanama olmadan ince iğnelerle yapılan tedavinin ağrısız bir yol olduğunu söyledi.

KURU İĞNELEME NEDİR?

İHA'nın haberine göre; kuru iğneleme tedavisinin ameliyatsız ve ilaçsız uygulanan bir ağrı tedavisi olduğunu açıklayan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ferda Erkişi, “Kuru iğneleme tedavisinde esas hedefimiz, çok ince ve çeşitli boylarda iğnelerle, kasılmış olan ve ağrıya sebep olan kas kasılmalarını iğnelerin yardımı ile uyarı vererek gevşetmektir. Özellikle müofasiyel ağrı sendromu ve fibromiyalji dediğimiz çeşitli sebeplerle kasılmış olan kasların gevşetilmesi bu tedavi yönetimde esastır. Yöntemin en güzel tarafı hastaya herhangi bir şekilde ilaç veya solüsyon uygulamıyoruz. Çok ince iğnelerle uyarı vererek ağrısız yöntem olarak kabul edilen tedavimizi sürdürüyoruz.

Sıklıkla bu tedavi yöntemi haftada bir kez, en fazla iki kez uygulanan, arka arkaya 3 ile 6 seans tatbik edilen bir yöntemdir. Biliyoruz ki, vücudumuzda en sık olarak baş, boyun, bel, sırt, omuz, kalça ve diz gibi bölgelerde ağrılar oluşur. Bu ağrıları oluşturan en önemli sebepler kasların aşırı derecede kasılmasıdır. Kasları bu yöntemle gevşettiğimiz takdirde herhangi bir ilaç uygulamadan ilaç yan etkisi veya bir kanama problemi olmadan hastayı tedavi edebiliyoruz. Uygulanan bu yöntem pek çok bölgede uygulanabildiği gibi en sık büyük kas gruplarında çeşitli derinliklerde mevcut bulunun kasları uyarıp gevşetmek hedef alınan yöntemdir” dedi.

KASIN GEVŞEMESİ SAĞLANIYOR

Fıtık tedavisinde ortaya çıkan kas kasılmalarının esas ağrı sebebi olduğunu kaydeden Erkişi, şunları söyledi: "Baskı altında kalan sinirler gittiği bölgelerde kasları kastığı için ağrılar ortaya çıkar. Bu kasların gevşemesini sağladığımız takdirde ağrılar ortadan kalkacaktır. Aynı zamanda kasılmış olan kasın oluşturduğu sinir basısı ile ortaya çıkan uyuşukluk, yine kasın gevşemesi ile ortadan kalkacaktır. Bu kasın gevşemesini sağlayan yöntemlerden bir tanesi de kuru iğneleme tedavisidir. Bu iğneler özellikle çok ince oldukları için hastada çok belirgin bir ağrı yapmaz. Aynı zamanda kanama olmadığı için kan görmeden rahatsız olan kişilerde de rahatlıkla uygulayabileceğimiz bir yöntemdir."