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        Haberler Gündem İnanç Fitre namazı nasıl kılınır? Fitre namazı nedir, kaç rekat kılınır? Diyanet fitre namazı kılınışı

        Fitre namazı nasıl kılınır? Fitre namazı nedir, kaç rekat kılınır? Diyanet fitre namazı kılınışı

        Fitre namazı, özellikle Ramazan ayı ile beraber sıklıkla araştırılan konulardan birisidir. Bu noktada, fitre namazı kılınışı da Ramazan ayının gelişi ile beraber merak edilir. Peki, fitre namazı nedir, nasıl kılınır ve kaç rekat? Fitre namazı kılınışı hakkında bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 11:36 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:36
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        Fitre namazı nasıl kılınır?
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        Fitre namazı nedir, nasıl kılınır ve kaç rekat? Bu sorular, Ramazan ayı ile beraber gündeme gelir. Fitre namazı kılınışı hakkında merak edilenlere içeriğimizin devamından ulaşabilirsiniz.

        Fitre Nedir?

        Fitre, İslam'da zengin veya yeterli miktarda mala sahip olan Müslümanların, Ramazan ayının sonunda fakir ve muhtaç olanlara vermekle yükümlü olduğu mali bir yardımdır. Bu yardım, Ramazan ayının manevi temizliğini tamamlar ve bayramın sevincinin herkes tarafından paylaşılmasını sağlar. Fitre, aynı zamanda bir nevi temizlik sadakası olarak da kabul edilir ve Ramazan ayı boyunca bilerek veya bilmeyerek işlenmiş küçük günahların affedilmesine vesile olur.

        Fitre Ne Zaman Verilir?

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        Fitre, Ramazan Bayramı'nın birinci gününden önce, yani bayram namazından önce verilmelidir. Ancak, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte fitre verilebilir ve Ramazan boyunca da bu yükümlülük yerine getirilebilir. En geç, bayram namazından önce fitrenin muhtaç kişilere ulaştırılması gerekmektedir. Böylece, bayramın sevinci ve bereketi herkese ulaşmış olur.

        Fitre Kimlere Verilir?

        Fitre, İslam'ın belirlediği sekiz zümreye verilebilir. Bu zümreler arasında fakirler, muhtaçlar, borçlular ve yolda kalmış (yolcu) kişiler bulunur. Fitrenin asıl amacı, toplum içindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve onların da bayram sevincini yaşamasını sağlamaktır.

        Fitre Namazı Nasıl ve Ne Zaman Kılınır?

        Fitre namazı fitre verildikten sonra kılınması gereken iki rekatlık bir namaz olarak bilinmektedir. Bu namazın hem fitre veren kişi tarafından hem de fitre veren kişi tarafından kılınması gerekir. Dinimizde eskilere bakıldığında fitre namazı diye bir namaz olmasa da sonradan ortaya çıkmış bir namaz olarak bilinmektedir. Tamamen sonradan ortaya çıkmış ve zamanla bazı yörelerde de ibadet halini almıştır. Fitre namazı bazı bilginlere göre de fitre vermeye gücü yetmeyen kimseler tarafından kılınması gereken bir namaz olarak söylenmektedir. Bu kimselerin fitre namazı kılarak fitre verecek kadar varlığa kavuşmak istedikleri söylenmektedir.

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        Fitre namazı kılarak fitre verebilecek bir maddi duruma gelmek mümkün olarak görülür. Fitre namazı fitre veremeyen kişiler tarafından kılınır ve Arefe gününde Allah'a iltica edilir.

        Bu namaz iki rekat olarak bilinmektedir. İki rekatlık bu namazda zammı sureler ile Fatiha suresi ve sonra da bilinen herhangi bir sure okunabilir.

        Namazdan sonra ise istiğfar edilir ya da tevbe edilir. Fitre namazının öğle namazı ile ikindi namazı arası bir zamanda kırılması gerekmektedir. Bu vakitlerde fitre namazını kılamayan kişilerin akşam namazından ya da yatsı namazından sonra kılmaları da mümkündür.

        Fitre Miktarı Nasıl Belirlenir?

        Fitre miktarı, her yıl İslami kuruluşlar ve alimler tarafından belirlenen bir gıda maddesinin belirli bir miktarı üzerinden hesaplanır. Genellikle bu miktar, bir kişinin bir günlük temel gıda ihtiyacını karşılayacak miktarda olup, bu da genellikle bir kişi için bir sa' (yaklaşık 2,5 - 3 kg) gıda maddesi olarak kabul edilen buğday, arpa, hurma, üzüm gibi temel gıda maddelerinin fiyatı üzerinden hesaplanır. Ancak, pratikte çoğu kişi ve kurum, fitre miktarını nakdi olarak, yerel para birimi üzerinden belirler ve bu miktar, yaşanılan bölgenin ekonomik koşullarına göre değişiklik gösterebilir.

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        Fitre, İslam'ın sosyal adalet anlayışının bir parçası olarak, toplum içindeki zenginlik ve kaynakların daha adil bir şekilde dağıtılmasına katkıda bulunur. Her Müslüman'ın, maddi durumu elverişliyse, bu ibadeti yerine getirmesi beklenir.

        Fitre Namazı İçin Nasıl Niyet Edilir?

        Fitre namazı kılmak için namaza nasıl niyet edilmesi gerektiği de merak edilen bir konudur. Her ne kadar dinen zorunlu ve belirli gerekliliği olan bir namaz olmasa da fitre namazı bazı alimlere göre kılınması gereken bir namazdır.

        Fitre namazı bazı kişilere göre hem fitre veren hem de fitre alan kişi tarafından kılınması gereken bir namaz olarak söylenmektedir. Bazı kişiler tarafından ise fitre namazı yalnızca fitre vermeye durumu olmayan kişiler tarafından kılındığı söylenir. Bu kişilerin fitre namazı kılarak fitre verme durumuna gelecekleri düşünülür. Fitre namazı iki rekatlık bir namazdır ve bu namazda zammı sureler, Fatiha suresi ve bilinen dualar okunur

        Fitre namazına niyet ederken de 'Niyet ettim Allah rızası için iki rekatlık fitre namazını kılmaya' diyerek niyet edilir.

        Dinde olmayan bir namaz olsa da sonradan ibadet haline gelmiş bir namazdır. Bazı İslam bilginleri tarafından günümüzde hala fitre namazının gerekliliği tartışılmaktadır.

        Sonradan çıkan ibadetlerin herhangi bir dayanağı olmadığından bazı kişiler tarafından ortaya atıldığı düşünülmektedir.

        Peygamber Efendimiz (S.A.V) tarafından 'Sonradan ortaya çıkan işlerden sakının. Zira sonradan ortaya çıkan her şey bid'attır. Her bid'at da sapıklıktır' buyurulmuştur. Bu nedenle bazı kişiler tarafından fitre namazının varlığı kabul edilmez.

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