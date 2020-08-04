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Haberlerİş-YaşamFiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
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Temmuz ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı

Temmuz ayının zam şampiyonu fiyatı yüzde 61,86 artan yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar oldu. Bu ayda en çok ucuzlayan ürün ise fiyatı yüzde 4,06 azalan tavuk eti olarak gerçekleşti.

Fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
İHA

TÜrkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksinde Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ve azalan ürünler de belli oldu. Yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 61,86'lık fiyat artışıyla Temmuz ayının zam şampiyonu oldu. Aynı dönemde en çok ucuzlayan ürün ise fiyatı yüzde 4,06 düşen tavuk eti oldu.

Fiyatı en çok artan ürünler şu şekilde gerçekleşti:"Yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 61,86, yumurta yüzde 10,88, LPG (araba tüpü dolum) ücreti yüzde 9,40, genç odası takımı yüzde 9,37, yemek odası takımı yüzde 7,42, kıvırcık yüzde 7,10, elma yüzde 6,95, mücevher (altın) yüzde 6,78, yatak (tek kişilik) yüzde 6,29, telefon ekipmanları (cep telefonu) yüzde 6,12, elektrikli kesici aletler (blender)yüzde 5,78, gofret yüzde 5,48, tüp gaz ücreti yüzde 5,09, kanepe yüzde 4,93, oturma odası takımı yüzde 4,75, nakliye ücreti (şehiriçi) yüzde 4,57, motorin yüzde 4,48, benzin yüzde 4,30, limon yüzde 3,99."

En çok ucuzlayan ürünler ise "Tavuk eti yüzde 4,06, salça yüzde 4,63, bulgur yüzde 4,74, gömlek (erkek için) yüzde 5,23, elbise (kadın için) yüzde 5,69, şehirlerarası otobüs ücreti yüzde 6,33, domates yüzde 6,78, tişört (kadın için) yüzde 6,88, gömlek (çocuk için) yüzde 7,49, etek yüzde 8,88, elbise (çocuk için) yüzde 9,06, kuru soğan yüzde 9,41, patates yüzde 9,64, dolmalık biber yüzde 10,06, şeftali yüzde 18,27, kiraz yüzde 24,61, salatalık yüzde 29,64, patlıcan yüzde 30,85, kabak yüzde 35,28, taze fasulye yüzde 37,78."

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