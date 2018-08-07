Fjolnir - Keflavik maçı heyecanı

İzlanda Urvalsdeild maçında Fjolnir ile Keflavik, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:15. 13 puanlı Fjolnir 11. sırada bulunuyor, Keflavik 3 puana sahip ve 12. sırada. Fjolnir son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Keflavik son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 478 kodlu maçı oynayanlar; Fjolnir galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.75, Keflavik galibiyet oranı 5.00.

Fjolnir önceki hafta Keflavik mücadelesinde 1-0 kazandı.

Keflavik ise Fjolnir karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Fjolnir, 8 gol attı ve 11 gol yedi.

Keflavik, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Keflavik 4 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ