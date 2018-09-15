FK Baumit Jablonec - Mlada Boleslav düellosu

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. FK Baumit Jablonec, 16 Eylül 2018 Pazar günü Mlada Boleslav takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:00. Maç öncesi FK Baumit Jablonec 10 puanla 7. sırada, Mlada Boleslav 7 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi FK Baumit Jablonec, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Mlada Boleslav, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 610 kodlu maçı oynayanlar; FK Baumit Jablonec galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.60, Mlada Boleslav galibiyet oranı 4.30. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

FK Baumit Jablonec son haftadaki MFK Karvina müsabasında 2-1 yenildi.

Mlada Boleslav ise Bohemians 1905 karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan FK Baumit Jablonec, 8 gol attı ve 3 gol yedi.

Mlada Boleslav, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Mlada Boleslav, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.

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