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        Haberler Gündem 3. Sayfa CANİ | Son dakika haberler: Mersin'de sevgilisi tarafından vurulan genç doktor Nidanur'un sağ bacağı ampute edildi! - Günün öne çıkan haberleri

        Terk edilince öfkelenmiş! Nidanur'un bacağı ampute edildi!

        Mersin'de, önceki gün evine giderken Ersin K. tarafından pompalı tüfekle vurulan, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Nidanur N.'nin sağ bacağı, dizüstünden ampute edildi. Genç kızın, sol bacağının ise ağır hasarlı olduğu öğrenildi. Olay anı kameraya yansırken, kamera görüntülerinde Ersin K.'nin, genç kızın geçiş güzergahında aracının içinde pusu kurduğu görüldü. Zanlının rahat tavırları pes dedirtti. Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü; Ersin K.'nin ilk ifadesinde, Nidanur N. ile sevgili olduklarını, genç kızın kendisini terk etmesine öfkelendiği için vurduğunu söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.10.2023 - 07:48 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:11
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        Terk edilince öfkelenmiş! Nidanur'un bacağı ampute edildi!
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        Mersin'de önceki akşam saatlerinde evine gitmeye çalışan Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Nidanur N., merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdu önünde hastanede teknisyen olarak görev yapan Ersin K. tarafından pompalı tüfekle vuruldu.

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        HER İKİ BACAĞINDA CİDDİ HASAR OLUŞTU

        DHA ve İHA'da yer alan habere göre olayın ardından zanlı bölgeden kaçarken, her iki bacağından da ağır yaralanan üniversiteli genç kız, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        POLİS, ZANLININ PEŞİNE DÜŞTÜ

        Tıp öğrencisinin hastanede tedavisi devam ederken, Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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        ZANLI, ADANA'DA YAKALANDI

        Yapılan çalışmalarda şüphelinin Adana'ya kaçtığını tespit eden ekipler, yaptıkları başarılı operasyonla zanlıyı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

        SALDIRI ANI KAMERADA

        Saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, bir süre aracında bekleyen Ersin K.´nin Nidanur N.'yi görünce inip tüfekle ateş ettiği, genç kadının yere düştükten sonra da ateş etmeyi sürdürdüğü, ardından da uzaklaştığı görüldü.

        BİR BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

        Mersin'de, aynı hastanede çalışan teknisyen Ersin K. tarafından tüfekle vurulan intörn doktor Nidanur N.'nin sağ bacağı, dizüstünden ampute edildi. Genç kızın, sol bacağının ise ağır hasarlı olduğu öğrenildi.

        TERK EDİLİNCE ÖFKELENMİŞ

        Zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü; Ersin K.'nin ilk ifadesinde, Nidanur N. ile sevgili olduklarını, genç kızın kendisini terk etmesine öfkelendiği için vurduğunu söylediği öğrenildi.

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