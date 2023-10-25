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        Haberler Dünya Obama'dan İsrail'e Gazze uyarısı: Askeri stratejisi ters tepebilir

        Obama'dan İsrail'e Gazze uyarısı: Askeri stratejisi ters tepebilir

        Eski ABD Başkanı Barack Obama, Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin, sivillere yönelik tehditleri göz ardı eden bir İsrail askeri stratejisinin günün sonunda geri tepebileceği uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 09:40 Güncelleme: 25.10.2023 - 09:47
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        Obama'dan İsrail'e Gazze uyarısı
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        Obama, Medium platformu üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in "meşru müdafaa hakkı" olduğunu belirterek "Ancak tüm dünya bölgedeki gelişmeleri yakından izliyor. İnsani kayıpları göz ardı eden bir İsrail askeri stratejisi önünde sonunda geri tepebilir." ifadelerini kullandı.

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        "UZUN SÜREDİR DEVAM EDEN ÇABALARI BALTALAYABİLİR"

        Obama, Gazze'ye yönelik bombardımanlarda binlerce Filistinlinin yaşamını yitirdiğine işaret ederek "Bunlardan çoğu çocuktu. Yüz binlerce kişi evlerinden kaçmak zorunda kaldı." görüşünü paylaştı.

        İsrail hükümetinin Gazze politikasını da eleştiren Obama, şunları kaydetti:

        "İsrail hükümetinin abluka altındaki sivil nüfusun gıdası, elektriği ve suyunu kesme kararı, sadece kötüye giden insani krizi büyütmekle kalmıyor, aynı zamanda bu karar Filistinlilerin tutumlarını gelecek nesillerde daha da sertleştirebilir, İsrail'e yönelik küresel desteği zedeleyebilir, İsrail düşmanlarının ekmeğine yağ sürebilir ve bölgede barış ve istikrarı sağlamak için uzun süredir devam eden çabaları baltalayabilir."

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        İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

        İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

        Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791 kişinin öldüğünü, 16 bin 297 kişinin yaralandığını duyurdu.

        İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

        Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3’ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

        İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 30 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi’nden 6, Hamas’tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

        Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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