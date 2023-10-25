İsrail-Hamas çatışmaları şiddetlenerek sürüyor: Gazze'ye saldırılarda 12 bin tondan fazla patlayıcı kullanıldı İsrail-Hamas çatışmaları 19. günüde devam ederken, Gazze'ye yönelik saldırıları şiddetini artırdı. 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlenen saldırılarda bir atom bombası gücüne yakın patlayıcı kullanıldığı açıklanırken, İsrail sivilleri hedef almadığını savundu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk olmak üzere 6 bin 546 kişi hayatını kaybetti.

7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları devam ederken İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kullandığı 12 bin tondan fazla patlayıcının, bir atom bombasının gücüne yakın olduğu bildirildi. Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin uluslararası hukuka uygun davrandığını, sivilleri hedef almadığını öne sürdü.

SALDIRILAR YOĞUNLAŞTI

İsrail, salı günü Gazze'ye yönelik hava saldırılarını daha da yoğunlaştırdı. Sivillere tahliye çağrısında bulunurken dün 320, bir önceki gün de 400 saldırının gerçekleştiği tespit edildi.

"İNSANLARI HİÇBİR ZAMAN HEDEF ALMADIK" İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, ülkesinin uluslararası hukuka uygun davrandığını ve "insanları hiçbir zaman hedef almadığını" öne sürdü. REKLAM Cohen, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de sivilleri korumak için çatışmaya insani ara verilmesi gerektiğini söyledi. Siz bu teklif hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtladı. İsrail'in bölgeye insani yardım, su, gıda ve ilaç sağladığını iddia eden Cohen, "Biz hiçbir zaman insanları hedef almadık." dedi. CAN KAYBI ARTIYOR Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk olmak üzere 6 bin 546 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan İsrail tarafından günlerdir can kaybına ilişkin açıklama yapılmazken yapılan son açıklamada 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. BEYAZ SARAY: AKARYAKIT SEVKİYATINA İZİN VERİLMELİ Beyaz Saray, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana hiç yakıt girişi olmayan Gazze Şeridi'ne akaryakıt sevkiyatına izin verilmesi gerektiğini bildirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kirby, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yaşamını sürdürmesi için yakıtın önemli bir emtia olduğunu belirtti. Yakıtın tükenmekte ve değerli olduğunu bildiklerini söyleyen Kirby, "Jeneratör ve hastaneler için yakıta ihtiyacınız var. Deniz suyunu içmek için tuzdan arındırma sistemlerinin çalışması gerekiyor. Bunların hepsi önemli." dedi. Kirby, "Hamas'ın tedarik edilen yakıtı kaçırıp kendi amaçları için kullanmasına yönelik İsrail'in endişelerini anladıklarını" kaydederek endişelere rağmen bu konuda denge sağlanması ve yakıtın Gazze'deki Filistinlilere ulaşması gerektiğini dile getirdi.

ATOM BOMBASI GÜCÜNE EŞİT İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 12 bin tondan fazla patlayıcı kullandığı, bunun da yaklaşık bir atom bombasının gücüne eşit olduğu belirtildi. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı. AA'nın haberine göre, açıklamada, "İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 12 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırı düzenlediği, kilometrekare başına yaklaşık 33 ton patlayıcı düştüğü" kaydedildi. REKLAM Gazze'ye düşen toplam patlayıcının gücüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in Gazze'de şu ana kadar kullandığı patlayıcı miktarının neredeyse ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasının gücüne eşdeğer olduğu vurgulandı.

GUTERRES İLE İSRAİL ARASINDA GERGİNLİK Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumunda, "Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı." Guterres, Hamas'ın İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" vurgulayarak, "Savaşların bile kuralları vardır." demişti. İsrail'den Guterres'in açıklamalarına tepki geldi, İsrail Dışişleri Bakanı Cohen görüşmesini iptal etti. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise "BM ve bölgemizde konumlu BM yetkilileriyle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz." diye konuştu. Guterres'in ifadelerini "teröre destek vermek" olarak değerlendiren Erdan, İsrail'deki BM yetkililerinin de tarafsız davranmadığını iddia etti. REKLAM Guterres, Orta Doğu'daki durumun her geçen saat daha da vahim hale geldiği konusunda uyardı. BMGK'DA GAZZE'YE YARDIM İÇİN ABD-RUSYA PLANLARI ABD ve Rusya, Filistinli sivillere yardım etmek için Birleşmiş Milletler'de karşılıklı planlar öne sürdü. Her iki ülke de Gazze'deki gıda, su, tıbbi malzeme ve elektrik ihtiyacının giderilmesi için BM Güvenlik Konseyi'nin karar almasını istiyor. Ancak ateşkese karşı çıkan ABD, yalnızca Gazze'ye yardımın girmesine izin verilmesi için duraklama çağrısında bulunurken, Rusya insani ateşkes istiyor. İSRAİL 4 HİZBULLAH MENSUBUNUN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda 4 Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi. Hizbullah'tan, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalar hakkında açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, Mahmud Ahmed Derviş adlı 1 Hizbullah mensubunun daha hayatını kaybetmesiyle bugün ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Açıklamada ölümlere neden olan çatışmalara ilişkin bilgi verilmedi. Son can kaybıyla, Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalarda ölen Hizbullah mensuplarının sayısı 43'e yükseldi. Bu arada Lübnan'ın resmi haber ajansı da İsrail'in güney sınırındaki Marun er-Ras kasabasındaki bir evin bombaladığı ve bölgede yangın çıktığını duyurdu. Haberde Kızılhaç ve Lübnan ordusundan ekiplerin inceleme yapmak üzere bölgeye geldiği aktarıldı. İSRAİL ORDUSUNUN AÇIKLAMASI Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından Şebaa Çiftlikleri'nde yer alan İsrail askerlerine yönelik tanksavar füzesi ile saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi. Ayrıca İsrail ordusuna ait bir tanka yönelik Avivim bölgesinde tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendiğini, can kaybı olmadığı kaydedildi. İsrail'in topçu birlikleri ve tank atışlarıyla saldırıya karşılık verildiği aktarıldı. SALDIRILARDA 26 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 26 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'de El Cela ve El Yermük Caddeleri arasında kalan mahalleyi hedef aldığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu mahalleye kısa süre önce düzenlenen yoğun saldırıda 26 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Kurtarma ekiplerinin enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. İsrail savaş uçaklarının konut ve binaları hedef aldığı saldırı sonucu bölgede büyük yıkım meydana geldi.

AL JAZEERA MUHABİRİNİN AİLESİNDEN BİRÇOK KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ FOTO: AA İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda, Al-Jazeera televizyonunun muhabiri Vail el-Dahduh'un ailesinden çok sayıda kişiyi öldü. Katar merkezli Al-Jazeera kanalından yapılan açıklamada, "İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında meslektaşımız Vail el-Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı da dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişi şehit oldu." ifadesi kullanıldı. Gazeteci Dahduh'un ailesinin İsrail saldırılarıyla yerinden edildiği için Nuseyrat’taki eve sığındıkları belirtildi. Al-Jazeera'da yayınlanan görüntülerde yaşlı gözlerle öldürülen oğluna veda eden Dahduh, "Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. (İsrail ordusu) Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar." dedi. Dahduh'un, İsrail ordusunun evini bombalayarak öldürdüğü küçük kızını kucağında taşıdığı görüntüler de hüzünlü anlara sahne oldu. Al-Jazeera'dan Editör Muhammed Muavvad da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dahduh'un evine İsrail ordusunun saldırı düzenlediği haberini canlı yayında aldığını kaydetti. Gazze'deki hükümetin basın ofisinden de Dahduh'un ailesi için taziye mesajı yayımlandı. Dahduh'un önemli çalışmalarının hatırlatıldığı açıklamada, İsrail'in Gazze halkının yanı sıra gazetecileri de hedef aldığı vurgulandı. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.