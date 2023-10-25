2 gündür kayıptı! Efe 12 yaşındaydı! Bıçaklanarak öldürüldü! Tokat'ın Turhal ilçesinde 2 gün önce evden, bisiklet sürmek için ayrılan 12 yaşındaki Dursun Efe Andıç'ın cansız bedeni bulundu. Dursun Efe'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili gözaltına alınan 21 yaşındaki U.G., sorgusunda küçük çocuğu öldürdüğünü itiraf etti

Tokat'ta olay, 23 Ekim Pazartesi günü Turhal ilçesinde meydana geldi. Gürsel Mahallesi'nde anne Aslıhan Güneş ile birlikte yaşan, Şehit Dursun Yöntem Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrenci Dursun Efe Andıç (12), öğlen saatlerinde okuldan eve geldikten sonra bisiklet sürmek için dışarı çıktı.

OĞLUNA ULAŞMAYA ÇALIŞTI DHA'da yer alan habere göre Turhal Devlet Hastanesi'nde işçi olarak çalışan ve eşinden ayrı olan anne Aslıhan Güneş, akşam eve geldiğinde oğlunu evde göremeyince cep telefonu ile ulaşmaya çalıştı.

KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDU Oğlu Dursun Efe'ye ulaşamayan anne, Turhal İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp ihbarı sonrası polis ekipleri ilçede arama çalışması başlattı.

OLAYI ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Dursun Efe Andıç'ın bulunması için özel bir ekip kuruldu. İlçede bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarını (KGYS) inceleyen ekip, Andıç'in bir kişi ile beraber bisikletle ilerlediğini belirledi.

ÖNCE BİSİKLETİ BULUNDU Polis ekipleri, Gümüştop köyü yolu üzerinde bulanan arazide Dursun Efe Andıç'a ait bisikleti buldu. Andıç'ın, U.G. (21) ile birlikte olduğunu tespit eden ekipler, U.G.'yi gözaltına aldı.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ U.G. sorgusunda, Andıç ile tartıştıktan sonra öldürdüğünü itiraf ederek cansız bedeninin bisikletten yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Arapbağları mevkiinde ağaçlık alanda olduğunu söyledi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cansız bedenini belirtilen yerde buldu. Yapılan ilk incelemelerde bıçaklanarak öldürdüğü belirlenen Dursun Efe Andıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

CİNAYET ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Andıç'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltı alınan Umut G. emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

4 BIÇAK DARBESİ VURMUŞ Otopsi işlemeleri Tokat Devlet Hatanesi´nde devam eden Dursun Efe Andıç´ın ise vücudunun farklı noktalarından 4 bıçak darbesi aldığı öğrenildi.