Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Galatasaray'ı Bayern Münih'in fizik kalitesi yendi: 3-1 - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ı Bayern Münih'in fizik kalitesi yendi: 3-1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Bayern Münih'i konuk eden Galatasaray, rekor kırdığı ilk yarıdan sonra maçın son diliminde oyundan düştü, Bayern Münih'in fizik kalitesi sonucu belirledi. Sarı-kırmızılıların teknik kalitesi yapılabilecek her şeyi yaparken Bayern Münih'in teknik ile birleşen fizik kalitesi galip geldi

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 25.10.2023 - 10:40 Güncelleme: 25.10.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fizik kalite: 3 - Teknik kalite: 1
        ABONE OL
        ABONE OL

        Old Trafford'daki Manchester United zaferiyle Bayern Münih maçına kilitlenen Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Bavyera ekibini ağırladı. İlk yarıda oyunun her alanında üstün futbol sergileyen ve Alman devini adeta sahadan silen sarı-kırmızılılar, maçın son bölümünde Panzerlere diş geçiremedi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        23 maçtır yenilmeyen Galatasaray, maça da Okan Buruk'un alışılmış ön alan baskısıyla başladı. Yedi, sekiz oyuncuyla adam adama baskı yapan ve hemen hemen her ikili mücadelede rakibine üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'e oyun kurdurtmayıp uzun vurmaya iterken uzunları vermedi, ikinci topları kazandı ve oyunda büyük bir üstünlük kurdu. Zaha ve Tete'nin etkisiz oyununa rağmen ilk yarıda çok sayıda pozisyona giren sarı-kırmızılılar ikinci yarıda oyundan düşmeye başladı.

        REKLAM

        İkinci 45 dakikaya da adam adama baskıyla başlayan ve rakip ceza sahasında dahil pres yapan Galatasaray'ın fit oyuncularının birkaçı 60'tan sonra yorgunluk belirtisi göstermeye başlarken Bayern Münih ipleri eline almaya başladı. Özellikle son 30 dakikalık dilimde Galatasaray'ı tempo olarak zorlayan Alman devi hem fitlik hem de atletik kalitesiyle fark yarattı ve oyun üstünlüğünü eline aldı.

        Galatasaray'ın 90 dakikaya yayılan bir örneğinin görülmediği baskı oyunu geride riskler verirken değişikliler sonrasında sahaya sürülen futbolcular da sarı-kırmızılıları oyuna ortak edemedi. Alman ekibi üst üste bulduğu gollerle mental açıdan da bir kırılma yarattı ve 3 puanı cebine koydu. Son altı sezondur gruplarda mağlubiyet almayan Bayern Münih tahtaya bir çentik daha atarken sarı-kırmızılıların gösterdiği performans ise alkış topladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!