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        Haberler Dünya Kadınlar 24 saatlik greve gitti: İzlanda Başbakanı da destek verdi

        Kadınlar 24 saatlik greve gitti: İzlanda Başbakanı da destek verdi

        Cinsiyet eşitliği sıralamasında yıllardır üst sırada yer alan İzlanda'da kadınlar, eşit ücret talebiyle ve cinsiyete dayalı şiddeti protesto etmek için 24 saatlik greve gitti. Greve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir de destek verdi

        Kaynak
        Reuters
        Giriş: 25.10.2023 - 08:39 Güncelleme: 25.10.2023 - 08:39
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        İzlanda'da kadın çalışanlar, eşit ücret talebi ve cinsiyete dayalı şiddeti protesto etmek için dün greve gitti. 48 yıl sonra ilk kez tam gün iş bırakma eylemi gerçekleştiren kadınlara Başbakan Katrin Jakobsdottir de destek oldu.

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        Başbakan Katrin Jakobsdottir, İzlanda dilinde "kvennaverkfall" anlamına gelen grevin bir parçası olarak evde kalacağını ve kabinesindeki diğer kadınların da aynısını yapmasını beklediğini söyledi.

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        Dünya Ekonomik Forumu tarafından cinsiyet eşitliği sıralamasında 14 kez üst üste birinci sırada yer alan İzlanda'da cinsiyetler arası ücret eşitsizliği halen devam ediyor.

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        Okul, mağaza, banka gibi birçok sektörde çalışan kadınlar bir araya gelerek, salı günü iş bıraktı. Grev, 24 Ekim 1975'ten bu yana ülkede gerçekleşen en büyük grev oldu.

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        İzlanda'da 1976'da cinsiyete bakılmaksızın eşit hakları garanti eden bir yasa çıkarıldı. O zamandan bu yana, en son 2018'de olmak üzere birçok kez yarım günlük grev gerçekleşti.

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        İşgücünün kadın ağırlıklı olduğu okullar ve sağlık kuruluşları, bu durumdan ağır şekilde etkileneceklerini söyledi. Ulusal yayın kuruluşu RUV, gün içinde televizyon ve radyo yayınlarını azaltacağını açıkladı ve ülkede yalnızca bir banka şubesinin açık olduğunu bildirdi.

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        On binlerce kadın başkentin Reykjavik'te bir araya geldi.

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        Başbakan Jakobsdottir, bir haber sitesine verdiği demeçte "Henüz tam olarak toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerimize ulaşmadık ve 2023'te hala kabul edilemez olan cinsiyete dayalı ücret farkıyla mücadele ediyoruz" dedi.

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        Jakobsdottir'in kabinesindeki erkek ve kadın bakanların sayısı eşit, İzlanda parlamentosundaki milletvekillerinin de neredeyse yarısı kadın.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #İzlanda
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