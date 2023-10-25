Kadınlar 24 saatlik greve gitti: İzlanda Başbakanı da destek verdi

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Okul, mağaza, banka gibi birçok sektörde çalışan kadınlar bir araya gelerek, salı günü iş bıraktı. Grev, 24 Ekim 1975'ten bu yana ülkede gerçekleşen en büyük grev oldu.

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İzlanda'da 1976'da cinsiyete bakılmaksızın eşit hakları garanti eden bir yasa çıkarıldı. O zamandan bu yana, en son 2018'de olmak üzere birçok kez yarım günlük grev gerçekleşti.