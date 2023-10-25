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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Avrasya Tüneli'ne zam geldi! - Son dakika ekonomi haberleri - İş-Yaşam Haberleri

        Avrasya Tüneli'ne zam geldi

        Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 51 zam geldi. Otomobiller için tek geçiş ücreti 53 liradan 80 liraya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 11:49 Güncelleme: 25.10.2023 - 14:47
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        Avrasya Tüneli'ne zam geldi
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        İstanbul'da Asya ve Avrupa'yı karayoluyla bağlayan Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretinin artırıldığı açıklandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        25 Ekim (bugün) itibarıyla daha önce 53 lira olan gündüz saati otomobil geçiş ücreti yüzde 51'lik zam ile 80 liraya çıktı.

        Minibüsler için 79.50 TL olan fiyat 120 TL’ye, motosikletler için 20.7 lira olan geçiş ücreti ise 31.2 liraya çıktı.

        GECE TARİFESİ UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

        Yapılan açıklamaya göre Avrasya Tüneli'nde gece yarısı ve sabah 5.00 arasında geçerli olan yüzde 50 indirimli tarife uygulamasına devam edildi.

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