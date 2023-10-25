Galatasaray-Bayern Münih maçı yazar yorumları

İbrahim Yıldız (Habertürk): Karşılaşmanın ilk 45 dakikasına bakıldığında sanki Galatasaray’ın karşısında sıradan bir takım vardı. Ceza sahasından çıkmakta zorlanan Alman takımı ilk golü atmasına rağmen, oyun kurma ve mücadele gücünden uzaktı. Sarı-Kırmızılı oyuncular önde baskı yaparak, rakibin pas trafiğini engelledi. Dünya devi bir takımın nasıl ezik ve etkisiz olduğunu görmek taraftarı fazlası ile sevindirdi.

Kerem Aktürkoğlu 3 net gol pozisyonunu değerlendirebilse, bırakın Avrupa’yı dünyanın her yanında manşetlerdeydi. Ne demişler kaçan balık büyük olurmuş. Ya da futbol deyimi ile atamayana atarlar. Öyle de oldu. İkinci yarı yine baskılı oynayan, fırsatlar bulan Galatasaray’dı. Ancak 70. Dakikadan sonra oyunun hakimiyeti rakibin eline geçti. Bunun temel nedeni yorgunluktu. Okan Buruk, hamlelerde geç kaldı. Orta alan tamamen oyundan koptu. Fiziksel güçsüzlük kendini gösterdi.

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Bir başka sorun ise Sarı-Kırmızılı takımın sol kanatta sorun yaşadığı. Kazımcan da Angelino da kalite olarak bu yeri dolduramıyorlar. Okan Hoca, Angelino ile başlasa daha mı iyi olurdu tartışması elbet yapılıyor şimdi. Karşılaşmanın en dikkat çeken oyuncusu Abdülkerim oldu. Hata yapmadığı gibi sol bekin açıklarını kapatmaktan yoruldu. Her şeye rağmen, muhteşem bir ilk yarı izledik. Çok büyük şansızlık yaşandığı bir gerçek olsa da, bu tür maçlar da yakalanan gol pozisyonlarının sonuçlandırılmasının gerektiğini de vurgulamak gerekir. Bunu da herhalde kalite ile açıklamak mümkün.