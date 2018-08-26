FK Linköping City - Arameiska-Syrianska maçı öncesi rakamlar

İsveç 1.Lig Kuzey maçında FK Linköping City ile Arameiska-Syrianska, 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:15. 28 puanlı FK Linköping City 5. sırada bulunuyor, Arameiska-Syrianska 13 puana sahip ve 15. sırada. FK Linköping City son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Arameiska-Syrianska, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 771. İddaa'da FK Linköping City kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Arameiska-Syrianska kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

FK Linköping City son hafta oynanan Huddinge maçında 3-1 kazandı.

Arameiska-Syrianska ise Vimmerby karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 5 beraberlik, 0 mağlubiyet alan FK Linköping City, 7 gol attı ve 3 gol yedi.

Arameiska-Syrianska, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Arameiska-Syrianska, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 20 kez topu kendi kalesinde gördü.

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