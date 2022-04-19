Borussia Dortmund forması giyen Erling Haaland ile ilgili flaş bir gelişme gündeme geldi.

Sky Sport'un Almanya hesabına ve İngiliz Daily Mail'e göre göre; Norveçli yıldız, Manchester City ile her konuda anlaşmaya vardı. İngiliz ekibinin, Haaland'ın sözleşmesindeki çıkış maddesi olan 75 milyon Euro'yu ödeyeceği öğrenildi. Haaland'ın haftalık 500 bin pound kazanacağı belirtildi.

DORTMUND: "TEKLİF ALMADIK"

Haberde Borussia Dortmund Spor Direktörü Sebastian Kehl'in de açıklamalarına yer verildi. Kehl, "Biz henüz bir teklif almadık. Haaland'ın sözleşmesindeki maddenin son bir tarihi var. Biz konunun mümkün olan en kısa sürede çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

32 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon Alman ekibinde 26 maça çıkan Haaland, 25 kez fileleri havalandırdı. Norveçli golcü, ayrıca 7 asist yaptı. Haaland'ın adı Manchester City dışında; Real Madrid, Barcelona, Manchester United, PSG, Bayern Münih gibi ekiplerle de anılıyor.