Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak yağmur alarmı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 15 il için çığ uyarısı yapılırken; Muğla, Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Anadolu'nun güneybatısı sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Antalya'nın doğusu ile Mersin'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor

Habertürk Giriş: 09.02.2024 - 07:22 Güncelleme: 09.02.2024 - 07:49 facebook

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