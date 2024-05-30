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        Haberler Bilgi Yaşam FMH atağı nedir? Tuba Ünsal'ın FMH hastalığı tedavisi var mı, nasıl geçer, belirtileri nelerdir?

        FMH atağı nedir? FMH hastalığı tedavisi var mı, nasıl geçer, belirtileri nelerdir?

        Ailevi Akdeniz Ateşi hastalığı FMH atağı göğüs, karın ya da eklemlere tekrarlayan ağrılı bir şekilde görülen inflamasyon atakları olarak biliniyor. Ünlü oyuncu Tuba Ünsal FMH atağı sebepli hastaneye kaldırılması sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Peki FMH atağı nedir? FMH hastalığı tedavisi var mı, nasıl geçer, belirtileri nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 17:30 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:46
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        FMH atağı hakkında araştırmalar yapılıyor. Özellikle Tuba Ünsal’ın FMH atağı neticesinde hastaneye kaldırılması sevenlerini üzdü. Peki FMH atağı nedir, ne demek, nasıl geçer?

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        Oyuncu Tuba Ünsal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

        TUBA ÜNSAL KİMDİR?

        Tuba Ünsal 7 Aralık 1981, Denizli doğumlu Türk oyuncu ve eski manken.

        Denizli'de doğdu. İlkokulu Vize, Kırklareli’de, orta öğrenimini Şanlıurfa’da, liseyi ise İzmir’de okudu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümü’nün birinci sınıfında okurken, öğrenimine ara verdi.

        1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katıldıktan sonra profesyonel mankenlik kariyerine başladı. Çeşitli televizyon dizileri ve sinema filmlerinde rol aldı, televizyon programları yaptı. Bunlardan bazıları; Çılgın Dersane, Mumya Firarda ve Vizontele Tuuba. Son olarak Ruhumun Aynası adlı dizide oynamıştır.

        2004 yılında Cem Cantaş hayatını birleştiren Ünsal, 2006'da boşandı. 2012'de sona eren ikinci evliliğini Murat Pilevneli ile yaptı. Üçüncü evliliğini ise 2013 yılının mayıs ayında sunucu Mirgün Cabas ile yaptı. Oyuncunun Murat Pilevneli ile evliliğinden Sare Pilevneli, Mirgün Cabas ile evliliğinden Civan Mert Cabas dünyaya gelmiştir. 20 Şubat 2017 tarihinde İçerde dizisine katılmıştır.

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        FMH ATAĞI NEDİR?

        Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) bir otoinflamatuar hastalıktır ve genellikle Akdeniz kökenli kişilerde görülür. FMF, vücudun kendi dokularına karşı aşırı bağışıklık tepkisi vermesiyle karakterizedir.

        FMH ATAĞI AİLESEL AKDENİZ ATEŞİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

        FMF sıklıkla karın, eklem veya göğüste ağrının eşlik ettiği tekrarlayan ateşlere neden olur. Bölümler genellikle bir ila üç gün sürer ve sonra kaybolur. FMF bulaşıcı değildir. Sık atak geçiren çocuklar tamamen iyileşemeyebilir veya normal şekilde büyüyemeyebilir. Şiddetli karın ağrısı apandisit ile karıştırılabilir. Şiddetli göğüs ağrısı nefes almada zorluk yaratabilir. Genellikle ayak bileği veya diz gibi bir eklem ağrılı veya şişkindir. Şişlikler 1-2 hafta içinde düzelir. Alt ekstremitelerdeki kırmızı döküntü hastaların üçte birini etkiler. Bazı çocukların özellikle aktivite sonrasında bacaklarında kas ağrısı olur.

        Nadir görülen komplikasyonlar arasında kalp iltihabı (perikardit), beyin ve omurilik etrafındaki zar (menenjit), kaslar (miyozit) veya testisler (orşit) yer alır. Tanı, MEFV gen mutasyonu testinin pozitif çıkmasıyla doğrulanır.

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        FMH ATAĞI YAYGIN TEDAVİLER NELERDİR?

        Yaşam boyu günde bir ila iki kez ağızdan alınan kolşisin FMF'nin kontrolüne yardımcı olur. Kolşisin atakları önler ancak akut bir atağı tedavi edemez. Reçete edildiği gibi kolşisin alan FMF'li çocuklar normal, uzun ömürlü olabilirler. Kolşisin etkili değilse rilonacept (Arcalyst), anakinra (Kineret) veya canakinumab (Ilaris) gibi interlökin-1 blokerleri etkili olabilir.

        FMH atağı hakkında kaynak: rheumatology

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