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Haberler Gündem Foça'da deniz 20 metre çekildi
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İzmir'in Foça ilçesinde, deniz 20 metre kadar çekildi

Dokuz Eylül Üniversitesi İklim Bilimleri Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, Foça'daki deniz çekilmesiyle ilgili olarak endişeleri gideren bir açıklama yaptı. Yaşar, "Bu aylarda, denizde 60 metreye kadar çekilmeler yaşanabilir. Endişe edilecek bir durum yok" dedi

Foça'da deniz 20 metre çekildi
Foça'da deniz 20 metre çekildi
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DHA

İzmir'in Foça ilçesinde, deniz 20 metre kadar çekildi. Dokuz Eylül Üniversitesi İklim Bilimleri Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu aylarda, denizde 60 metreye kadar çekilmeler yaşanabilir. Endişe edilecek bir durum yok" dedi.

Foça'da bugün, deniz yer yer 20 metre çekildi. İlçe merkezindeki plajlarda ahşap iskeleler altında ve en belirgin olarak Mersinaki sahilinde görülen çekilmeyi Foçalılar da şaşkınlık ve tedirginlikle izlediklerini belirtti. Çekilme sonrası iskelelerden bazısı tamamen karada kaldı, sökülmüş bazı iskelelerin de beton ayakları ortaya çıktı. İlçeliler, denizdeki çekilmelerin olağanüstü bir durumun işareti olup olmadığını merak ettiklerini söyledi.

'BU DURUM NORMAL GELMİYOR'

Foça sahilinde her sabah yürüyüş yaptığını belirten Deniz Osmanoğlu, "Denizin daha önce de çekildiği oluyordu. Ancak, şimdi olduğu gibi 10 metre, 20 metre çekildiği görülmemişti. 'Acaba bir şeyin habercisi mi' diye düşünmeden edemiyorum. Sahili boydan boya yürüdüm. Normalde deniz olan yerden yoldaymışım gibi yürüdüm. Bu durum bana normal gelmiyor" dedi.

'HİÇ BU KADAR ÇEKİLDİĞİNİ GÖRMEDİM'

Foça'daki bir turizm işletmesinde 25 yıldır çalışan Erkan Akça, "Denizin daha önce 2-3 metre kadar çekildiği oluyordu. Rüzgarın durumuna göre bu durum değişebiliyordu ama bugün normalden daha fazla bir çekilme oldu. Diğer koylarda da durum aynı. Biz de yaşanan bu durumu merak ettik" diye konuştu.

'ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK'

Yaşananın her sene ortaya çıkan bir doğa olayı olduğunu vurgulayan Dokuz Eylül Üniversitesi İklim Bilimleri Uzmanı Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Her sene şubat ve mart aylarında bu durum yaşanır. Bu aylarda fazla olan kuzeyli rüzgarlar, suyu güneye indirir. Yüksek basınç ve gelgit olayı da bir araya gelince denizde 60 metreye kadar çekilmeler yaşanabilir. Endişe edilecek bir durum yok" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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