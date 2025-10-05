'Fora' Tiyatro Festivali’nde prömiyer yapacak

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Fora, 29. İstanbul Tiyatro Festivali’nde yapacağı prömiyer için gün sayıyor. Şerif Erol, Şenay Gürler, Kubilay Aka, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz’in oyuncu kadrosunda yer aldığı Fora oyunu iddialı oyuncular ve yapım ekibiyle de sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olmaya aday.

Şükran Ovalı-Şerif Erol

Hikmet Hükümenoğlu’nun kaleme aldığı, Mert Öner’in yönettiği ve Luz Creative yapımı olan Fora’nın yapımcılığını Nisan Ceren Özerten üstleniyor. Kadrosunda Şerif Erol, Şenay Gürler, Kubilay Aka, Aslı İnandık, Şükran Ovalı ve Eray Karadeniz’in yer aldığı oyunun provalarındaki sıcak ortam fotoğraf karelerine de yansıyor. Fora ekibi arasındaki uyum ve heyecan, oyunun fark yaratacağını şimdiden hissettiriyor.

Şenay Gürler

REKLAM

Tek mekânda ve tek zaman diliminde geçen Fora, aile bağlarını, kuşak çatışmalarını ve bireylerin kendini bulma çabasını mizahi ve dokunaklı bir dille anlatıyor. Fora, 29. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 4–5 Kasım’da ParibuArt’ta gerçekleşecek prömiyerinin ardından sezon boyunca sahnelerde olacak.