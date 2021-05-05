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Ford Almanya'daki tesislerinde üretime ara verdi

Otomotiv ve teknoloji şirketlerini vuran çip krizi, fabrikalarda üretimi engellemeye devam ediyor. Son olarak ABD'li üretici Ford, Almanya'daki 2 fabrikasında üretime ara vereceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Küresel yarı iletken pazarındaki durum gerginliğini koruyor ve tüm tahminlere göre önümüzdeki aylarda da böyle olmaya devam edecek ve bu da arz darboğazlarına neden olacak" denildi

Ford Almanya'daki tesislerinde üretime ara verdi
Reuters

ABD'li otomotiv üreticisi Ford, Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verme kararı aldı.

Küresel düzeyde yaşanan çip krizi sebebiyle alınan karar, şirketin Almanya'daki Köln ve Saarlouis tesislerini etkileyecek.

Ford'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Küresel yarı iletken pazarındaki durum gerginliğini koruyor ve tüm tahminlere göre önümüzdeki aylarda da böyle olmaya devam edecek ve bu da arz darboğazlarına neden olacak" denildi.

Açıklamada, kaybedilen üretimin önümüzdeki dönemde telafi edileceği ve müşteriler tarafından önceden sipariş edilen araçlara öncelik verileceği kaydedildi.

Ford, Köln'deki 15 bin işçisinin yaklaşık üçte birinin 3 Mayıs'tan 18 Haziran'a ve 30 Haziran'dan 9 Temmuz'a kadar kısaltılmış çalışma saatlerine tabi tutulacağını açıklarken, üretimin 16 Ağustos'ta yeniden başlayacağını bildirdi.

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