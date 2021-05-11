HABERTURK.COM

Küresel çip krizi etkisini tüm gücüyle göstermeye devam ediyor. Bugüne kadar birçok otomotiv fabrikasında üretime ara verdiren kriz, Türkiye'de de etkisini gösteriyor.

Türk otomotiv sanayisinde çip tedarikindeki sıkıntılar nedeniyle üretime ara veren kuruluşlardan Ford Otosan ise, Gölcük fabrikasının planlanandan 1 hafta önce üretime kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "14 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamamızda, yarı iletken tedarikinde yaşanan küresel sıkıntıların devam etmesinin yanında, Japonya'daki deprem ve yangının neden olduğu yarı iletken malzemelerde yaşanan ilave tedarik sorunları nedeniyle, Gölcük Fabrikamızda her yıl yaz aylarında yaptığımız planlı rutin duruşumuzun öne çekilerek 19 Nisan ile 13 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verildiği açıklanmıştı. Ana ortağımız Ford Motor Company'nin aldığı önlemler ve şirketimizin tedarikçileri ile yaptığı planlamalar sonucunda, üretime bir hafta önce başlanmasına imkan sağlanmış olup, Gölcük Fabrikasında üretime 7 Haziran tarihinde başlanacaktır" denildi.

ESKİŞEHİR'DE 2 HAFTALIK ARA

Ford Otosan'dan yapılan açıklamada, çip krizi nedeniyle şirketin kamyon üretimine 2 haftalık ara verildiği de bildirildi.

KAP'ta yer alan açıklamada, "Yarı iletken tedarikinde yaşanan sorunların Ford Trucks iş kolumuzu etkilemesi sonucunda, yıllık bazda bir üretim kaybı yaşanmaması için, Eskişehir Fabrikamızda her yıl yaz aylarında planlı bakım amacıyla yaptığımız rutin duruşumuzun öne çekilmesine ve Eskişehir Motor Fabrikamızda 31 Mayıs-14 Haziran, Eskişehir Kamyon Fabrikamızda ise 31 Mayıs-17 Haziran tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verilmiştir" bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Ford Otosan'ın Yeniköy fabrikamızda üretime devam edileceği belirtilirken, daha önce açıklanan 2021 yılı toplam üretim ve satış adet tahminlerinin yakalanacağı kaydedildi. Açıklamada, "Yaz aylarındaki rutin duruş döneminde faaliyete ara verilmemesi ve izleyen aylarda üretim temposundaki artış sayesinde, üretime ara verilmesinden kaynaklanan üretim kaybı etkisinin azaltılması; bu kapsamda kamuya açıklanan 2021 yılı toplam üretim ve satış adet tahminlerimizin açıklanan sınırların içinde kalması beklenmektedir" ifadesi yer aldı.