Formula 1 tutkunlarını heyecanlandıran bir açıklama yapıldı. Buna göre Las Vegas Grand Prix'si, 2023 yılından itibaren yeniden organize edilecek. Yarışın, gelecek yıl kasım ayının bir cumartesi günü gerçekleştirileceği bildirildi.

Las Vegas'ın da katılımıyla, Austin'de düzenlenen Birleşik Devletler GP, Miami GP'nin ardından ABD'de 3. Formula 1 yarışı yapılacak.

Organizasyon, 6.1 km uzunluğundaki meşhur Vegas Strip'i çevreleyen pistte gerçekleştirilecek.

Pist 6.1 km uzunluğunda olacak. 14 viraj içeren pistte uzun bir düzlük olacak. 50 tur üzerinden koşulacak yarışta araçların düzlükte 340 km/s hıza ulaşması bekleniyor.

Amerika'daki prime time (televizyonun en çok izlendiği zaman) saatlerinin yakalanması için geleneksel yarış formatı uygulanmayacak ve bunun yerine cumartesi akşam yarışı yapılacak.

F1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, yarış ile ilgili "ABD'dedeki üçüncü yarışın; sporumuzun çekiciliğini ve büyümesini göstermesi açısından inanılmaz bir an. Las Vegas, tüm dünyada heyecanı, misafirperverliği ve tabii ki ünlü Strip'i ile tanınan bir yerdir. Formula 1 yarışlarının yapılabilmesi için dünyanın küresel eğlence başkentinden daha iyi bir yer olamaz ve gelecek yıl burada olmak için şimdiden sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

F1 daha önce 1981 ve 1982 yıllarında Caesars Sarayı çevresinde hazırlanan geçici cadde pistinde Las Vegas yarışlarını yapmış, düşük seyirci nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı.