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        Formula 1'de markalar şampiyonu Red Bull Racing!

        Red Bull Racing, Max Verstappen'in galibiyete uzandığı Japonya Grand Prix'sinin ardından 2023 Formula 1 markalar şampiyonluğunu garantiledi. Avusturyalı ekip, üst üste 2, toplamda 6'ncı kez Formula 1'in en büyüğü oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 09:58 Güncelleme: 24.09.2023 - 10:03
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        Formula 1'de şampiyon Red Bull!
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        Formula 1'de 2023 sezonu markalar şampiyonu Red Bull Racing takımı oldu.

        Max Verstappen'in Japonya Grand Prix'sini kazanıp takımına 26 puan kazandırmasıyla birlikte Red Bull, sezonun bitimine 6 yarış kala markalar şampiyonluğunu garantiledi.

        Avusturya takımı böylece üst üste 2'nci, toplamda 6'ncı kez Formula 1'in zirvesine çıktı.

        FORMULA 1 TARİHİNE GEÇTİLER!

        Milton Keynes merkezli ekip, Formula 1 tarihinde 6 yarış kala mutlu sona ulaşan ilk takım oldu.

        Red Bull pilotu Verstappen ise Japonya GP zaferiyle galibiyetlerine yenisini eklemesine rağmen sürücüler şampiyonluğunu resmi olarak ilan edemedi.

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