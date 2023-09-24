Formula 1'de markalar şampiyonu Red Bull Racing!
Red Bull Racing, Max Verstappen'in galibiyete uzandığı Japonya Grand Prix'sinin ardından 2023 Formula 1 markalar şampiyonluğunu garantiledi. Avusturyalı ekip, üst üste 2, toplamda 6'ncı kez Formula 1'in en büyüğü oldu.
Formula 1'de 2023 sezonu markalar şampiyonu Red Bull Racing takımı oldu.
Max Verstappen'in Japonya Grand Prix'sini kazanıp takımına 26 puan kazandırmasıyla birlikte Red Bull, sezonun bitimine 6 yarış kala markalar şampiyonluğunu garantiledi.
Avusturya takımı böylece üst üste 2'nci, toplamda 6'ncı kez Formula 1'in zirvesine çıktı.
FORMULA 1 TARİHİNE GEÇTİLER!
Milton Keynes merkezli ekip, Formula 1 tarihinde 6 yarış kala mutlu sona ulaşan ilk takım oldu.
Red Bull pilotu Verstappen ise Japonya GP zaferiyle galibiyetlerine yenisini eklemesine rağmen sürücüler şampiyonluğunu resmi olarak ilan edemedi.