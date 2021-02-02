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HaberlerGündem3. SayfaFoseptik çukurunda facia! - Haberler
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Muğla'da foseptik çukuruna düşen çocuk öldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir evin bahçesindeki lağım sularının biriktiği çukura düşen Suriye uyruklu çocuk hayatını kaybetti

Foseptik çukurunda facia! - Haberler
AA

Olayda, Yatağan’da yaşayan Alhammud ailesi, ilçedeki yakınlarını ziyarete gitti. Bu sırada bahçede ev sahibinin çocukları ile oynayan 2,5 yaşındaki Ahmet Alhammud, üzeri ince sunta ile kaplı foseptik çukuruna düştü.

AA'nın haberine göre, kendi imkanlarıyla çocuğu kurtaramayan aile 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplere halat yardımıyla indiği çukurdan çocuğu çıkardı. Sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yatağan Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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