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Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

Yaklaşık 8-13 metre derinliğe inen dalgıçlar, kanyonların yanı sıra vatoz, aslan balığı, asker balığı ve denizatı gibi canlıları görüntüleme fırsatı buluyor

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AA
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi'nin 10-15 metre açıklarında, yaklaşık 8 metre derinlikteki kanyonlar, su altı fotoğrafçılarının kadrajını süslüyor.
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    AA'nın haberine göre sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridiyle Mersin'de, mavi suların derinliklerine inen dalgıçlar, su altı kanyonlarının güzelliklerini kayıt altına alıyor.

     
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    Yaklaşık 2 kilometrelik alanı kapsayan su altı kanyonları, doğal resif olmanın yanı sıra çok sayıda deniz canlısına da ev sahipliği yapıyor. Su altı kanyonları, dip yapısı ve çeşitli deniz canlılarını barındırmasıyla, fotoğraf tutkunları için doğal stüdyo görevi de görüyor.

     
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    Yaklaşık 8-13 metre derinliğe dalan dalgıçlar, kanyonların yanı sıra vatoz, aslan balığı, asker balığı ve denizatı gibi canlıları da görüntüleme fırsatı buluyor. Fotoğraf tutkunları da gerekli dalış eğitimlerini aldıktan sonra bölgede mavi suların derinliklerine inerek, su altı canlılığına tanıklık ediyor.

     
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    "FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN DALIŞLAR YAPIYORUZ"

    Atlantis Dalış Merkezi eğitmenlerinden Ertuğrul Çete, kanyonların bölgedeki vazgeçilmez dalış noktalarından olduğunu söyledi.

     
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    Tatlı suyun denize akmasıyla oluşan kanyonların deniz canlılarının da gizlenebilecekleri alanlardan olduğunu aktaran Çete, kanyon çevresinde çok fazla canlı çeşitliliğinin bulunduğunu belirtti.

     
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    Çete, dalış eğitmenliğinin yanı sıra ilgilendiği su altı fotoğrafçılığıyla da mavi suların derinliklerini kadrajına aldığını anlattı.

     
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    Kanyonların su altı fotoğrafçıları için doğal bir stüdyo olduğunu aktaran Çete, "Beyaz bir zemin ve mavi bir tonla güzel bir perspektif yaratan kanyonlar, fotoğrafçılar için ideal bir alan oluşturuyor. 
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    Bu konuda çok yoğun bir talep var. Fotoğraf çekmek için kanyona gelen birçok dalgıç oluyor. Bizler de dalıcılarımıza rehberlik ediyoruz, hem canlıların hem de kanyonların olduğu bölgede fotoğraf çekmek için dalışlar yapıyoruz" diye konuştu.

     
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    Çete, gerçekleştirdikleri dalışlarda bol miktarda vatoz gördüklerini, ayrıca fotoğrafçıların ilgisini çeken aslan balığını da kadrajlarına alma şansı yakaladıklarını dile getirdi.

     
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    "DALIŞIMIZDA ÇOK GÜZEL KARELER YAKALADIK"

    Bölgeye Adana'dan gelen dalgıç Ömer Gültekin Akıncı, Türkiye'nin yanı sıra Kızıldeniz'de de su altı fotoğrafları çektiğini ifade etti.

     
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    Mersin'deki kanyonlarda çok güzel fotoğraflar çektiğini anlatan Akıncı, "Canlılık iyiydi, görsellik güzeldi. Dalışımızda çok güzel kareler yakaladık ve arşivimize ekledik. 
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    Bugüne kadar görmediğim birkaç canlıya burada rastladım. Canlıların haricinde görsellik de vardı. Kayalar, yosunlar ve deniz kabuklarının olması güzel bir efekt yarattı, iyi fotoğraflar çektik" dedi.

     
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    "KANYONLARDA DALIŞ YAPMAK İNSANI FARKLI BİR DUYGUYA SOKUYOR"

    Özgün Çağlayan Köse de çok sayıda farklı deniz canlısının kamerasına yansıdığını ve güzel kareler yakaladığını aktardı.

     
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    Önceki yıllara göre denizdeki canlı popülasyonunun daha iyi olduğunu gözlemlediğini belirten Köse, şunları kaydetti:

     

     
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    "Kanyonlarda genellikle deniz tavşanı, ahtapot ve birçok balık cinsini gördüm. Kanyonlarda dalış yapmak insanı farklı bir duyguya sokuyor. Birçok farklı deniz canlısının fotoğraflarını çektik, keyifli bir dalıştı. 
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

    Dalgıçlarımız genelde Antalya taraflarına gidiyor ama bu bölgede de gerçekten güzel bir popülasyon var, bunları görmek isteyen dalıcı arkadaşlarımızı buraya davet ediyorum."
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor
  • Fotoğraf tutkunları Mersin kıyılarındaki su altı kanyonları için dalıyor

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