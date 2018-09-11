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Fotoğraflarda güzel görünmenizi sağlayacak tüyolar

11.09.2018 - 16:21 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Çoğu insan fotoğraflarda güzel çıkmadığını düşünür. Bunun için sadece basit tüyolara ihtiyacınız var. İşte fotoğraflarda güzel çıkmanızı sağlayacak tüyolar!

  • 1 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    1- Ellerinizi nereye koyacağınıza iyi karar verin. 

  • 2 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    Dirseklerinizin kamera açısında olmamasına özen gösterin. Ellerinizin doğal ve özgür durmasını sağlayın.

  • 3 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    2- Belinizi asla sıkmayın.

  • 4 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    Kıyafetleriniz buruşup, katlandığında bu durum sizi daha kalın gösterir.

  • 5 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    3- Ellerinizi kalçanızın üzerine koyduğunuzda, vücudunuz olduğundan daha büyük gözükür. 

  • 6 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    Dirseklerinizi geri plana atarak, ellerinizi gösterin. Yüzünüzü biraz yana çevirmeyi unutmayın.

  • 7 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    4- Ağzınız hafif açık kalacak şekilde, parmak ucunuzla dokunuşlar yapmanız sizi daha cazibeli gösterir. 

  • 8 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    Dikkat etmeniz gereken fazla bastırmadan, acı çekiyormuş gibi görünmeden durmanızdır.

  • 9 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    5- Ellerinizi serbest bırakırken dikkatli olun. 

  • 10 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    Bir elinizi belinize koyup, hafifçe başınızı yana çevirirseniz hem yüz profilinizi hem de vücudunuzu vurgulamış olursunuz. 

  • 11 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    6- Gözlerinizi yanlış şekilde göstermeyin. 

  • 12 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    Dağınık görüntü ve güzel dudaklar daima güzel görünür. Bu nedenle başınızı biraz çevirip, parmak uçlarınızla yüzünüze dokunup, ağzınızı biraz açarsanız hoş bir görüntü elde edersiniz.

  • 13 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
    13 | 28

    7- Gözlerinizi şaşkın bir hale sokmayın. 

  • 14 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    Doğal göz şekliniz en güzelidir.

  • 15 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    8- Yüzünüzü ellerinizin arasına saklamayın. 

  • 16 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    Yüzünüz görünecek şekilde ellerinizi kullanabilirsiniz.

  • 17 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    9- El işaretlerini kullanmak doğru bir seçimdir. 

  • 18 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    Ancak midenizden çok belinizin güzelliğini vurgulamalısınız. Böylece daha sıkı görüneceksiniz.

  • 19 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    10- Somurtkan bir bakış dudaklarınızı orantısız şekilde büyük gösterir. Buda görüntünüzü çirkinleştirir. 

  • 20 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    Vücudunuzu kameraya doğru hafifçe bakmanız daha doğrudur. İsterseniz farklı bir kol pozisyonu da kullanabilirsiniz.

  • 21 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    11- Boynunuzu ne kadar gösterdiğinize dikkat edin. Boynunuzu vurgulamak için çenenizi kaldırmayın.

  • 22 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    Bunun yerine çenenizi hafifçe yana kaydırabilirsiniz. Elinizi özgür bir biçimde omzunuza değdirirseniz, boynunuz doğal olarak vurgulanmış olur.

  • 23 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    12- Ellerinizle hareketler yapmanıza gerek yoktur. 

  • 24 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    Onları her zaman rahat bırakın. 

  • 25 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    13- Eğer boydan fotoğraf çektiriyorsanız, vücudunuzu kırmayın. 

  • 26 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    Doğal ve gergin olmayan pozisyonlar kullanılmaz. Bunun yerine bir bacağınızı dışarı çıkarabilirsiniz.

  • 27 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    14- Boydan iyi bir fotoğraf çektirmek için ufak bir ipucu da  "S" harfine benzemeye çalışmaktır. 

  • 28 Fotoğraflarda nasıl poz verilir? Fotoğraflarda zayıf ve güzel çıkmanın sırları
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    Çenenizi biraz yukarı kaldırıp, bir bacağınızı diğerinin önüne koyarsanız daha zayıf görünürsünüz.

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