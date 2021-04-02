Fotoğrafları sanata dönüştüren ressamın eserleri yurt dışından ilgi görüyor

AA

Ortaokul yıllarında başladığı resim sanatına, üniversite ve askerlik dönemlerinde ara verdikten sonra 2015 yılında tekrar resim çizmeye başlayan Özcan Temiz'in gerçekçi kara kalem resimleri ilgi görmeye başladı.

Özel sektörde çalıştığı yıllarda boş zamanlarını resim yaparak geçiren Temiz, taleplerin artmasının ardından 2,5 yıl önce kurduğu resim atölyesinde kendisine gelen talepleri karşılayan Temiz, diğer yandan ise resme ilgisi olan kişilere kurs veriyor.

Temiz, sadece yurt içinde değil, Almanya, Hollanda, Belçika ve İsrail gibi ülkelerden gelen talepleri de karşılamaya devam ediyor.

Hobi olarak başladığı resim sanatının ilgi görmesinin ardından resim atölyesi açtığını söyleyen Temiz, resim yaparken keyif aldığını ve bu nedenle kedisini çalışıyormuş gibi hissetmediğini ifade ederek, "Sevdiğim bir iş ile uğraştığım için hiçbir zaman kendimi çalışıyormuş gibi hissetmiyorum. Keyif alıyorum, keyifle atölyeme geliyorum, keyifle atölyemi açıp çalışmalarıma devam ediyorum. Dolayısıyla çok keyifli ve güzel zamanım geçiyor. O nedenle kendimi iş yapıyormuş gibi hissetmiyorum." dedi.

- "Gerçekçilik boyutuna taşımakta büyük sıkıntılar yaşanıyor"

Ülke genelinde realist kara kalem portre çalışması yapan ressam sayısının çok az olduğunu belirten Temiz, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde karakalem yapan birçok meslektaşımız var ama bunu realizm boyutuna, gerçekçilik boyutuna taşımakta büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bunun başlıca nedenini şöyle söyleyebilirim, realist çalışma yapmak için çok uzun zamanlar gerekiyor. Çok uzun süre üzerinde çalışılması lazım. Ve çok sayıda portre çalışması yaparak, kendi çalışma tarzının da realizme uygun olması gerekiyor. Bu yüzden ülkemizde maalesef realizm çalışan meslektaşımız çok az. Yok denecek kadar az diyebilirim. Benim de amacım zaten bu tarzı ülkemize duyurmak, tanıtmak, sevdirmek. Karakalem çalışması yapan, bu işe gönül veren kişilere yardımcı olmak."

- "2 buçuk yıl içerisinde 100-150 arasında kursiyerim oldu"

Resim atölyesini açtıktan sonra 150 kişiye kara kalem portre ve mobilya görselleştirme kursu verdiğini ve kursların devam ettiğini söyleyen Temiz, "Bu tarz çok fazla görülen bilinen bir tarz olmadığı için bunu gördüklerinde, fark ettiklerinde, ilgisi olan kişiler hemen öğrenmek istiyor, portre tarzında. Aynı zamanda İnegöl’de olduğumuz için malum, İnegöl mobilyanın başkenti diyebiliriz, mobilya görselleştirme kursu da veriyorum, mobilya sektöründe olan kişiler için. Özellikle tasarımcılar, Ar-Ge'cilere yönelik gerçekçi bir şekilde mobilya tasarımı nasıl çizilir, bunun kursunu da veriyorum." dedi.

- "Yurt dışından talep var"

Yurt dışından 4 ayrı ülkeden 50 kişinin aile ve bireysel fotoğraflarını resimlediğini belirten Özcan Temiz, bazı taleplerin çalışmalarının ise sürdüğünü ifade ederek, "Yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşıyor. Şimdiye kadar İsrail’den 2, Almanya’dan 20, Belçika’dan 13 ve Hollanda’dan 15 kişi, bizlere sosyal medya üzerinden ulaşarak fotoğraflarını resme dökmemizi istediler. Bazı kişilerin ailecek, bazı kişilerin ise tek kişilik fotoğraflarını resme döktük. Bu çalışmalar hemen birden yaptığımız çalışmalar değil. Tek kişilik resimler 15 saat sürüyor. Aile resimleri ise çok çok daha uzun sürüyor. Resimde detay ne kadar artarsa aslında bizlerinde çalışması o kadar uzuyor." diye konuştu.