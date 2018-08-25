Fram Larvik - Alta karşılaşma önü

Norveç 2.Lig Grup 1 heyecanı devam ediyor. Fram Larvik, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Alta takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 14:00. Maç öncesi Fram Larvik 12 puanla 12. sırada, Alta 31 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Fram Larvik, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Alta, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 512 kodlu maçı oynayanlar; Fram Larvik galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Alta galibiyet oranı 0.00.

Fram Larvik son hafta oynanan Lilleström B maçında 7-2 kazandı.

Alta ise Lorenskog karşılaşmasında 0-1 kazandı.

Fram Larvik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Fram Larvik, kendi sahasında 11 gol attı, 16 gol yedi.

Alta, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Alta 8 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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