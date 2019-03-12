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Cirque du Soleil’in baş solisti, özellikle sevenlerinin “Alegria” adlı şovundan tanıdığı Francesca Gagnon’un müziğe olan aşkı babası mızıka çalarken, annesi kızını dans ve dünya müziği ile tanıştırmasıyla başlar. Piyano ve baleye olan ilgisi ilk aşk kadar yoğundur. Zamanla, Fransız şansonlarının içinde bulur. Yıllarca ikinci evi olacak sahnede Philippe Parent ve Christian St-Rock gibi ustalarla vokal ve müzik tekniklerini mükemmelleştiren Gagnon, şarkılarına yansıttığı tutkuyu kariyerinin her anında sergileyecektir.
Gagnon’un sesi adeta kişiliğinin de bir yansıması; hassas, hareketli ve derinlere kök salan bir birikim… Quebec doğumlu sanatçı gösteri sanatlarının mihenk taşlarından biri olan Cirque de Soleil ile birlikte üç kıtada seyahat edip her akşam binlerce kişi tarafından alkışlandı ve bugüne kadar 90 milyon kadar kişi tarafından izlendi. Bu büyülü gösterinin hafızalarda en çok iz bıraktığı anlardan biri şüphesiz Gagnon’un söylediği Alegria şarkısı. Alegria, topluluğun en bilinen şarkılarından biri olarak hala popülaritesini koruyor.
Entertainment Today’in bi “Cirque du Soleil dünyanın sekizinci harikasıysa, Francesca Gagnon, bir müzikal müjdecisi olabilir” diye bahsettiği yüzyılın en önemli seslerinden biri olan Francesca Gagnon, Alegria ve Bella parçalarındaki muhteşem yorumuyla hafızalara kazınmış; Akdeniz’le olan görünmez bağını eserlerine ustalıkla yansıtmıştır. Hybride, Meridiano, Au delà des Couleurs gibi önemli albümlere sahip değerli ses Gagnon, Cirque de Soleil’de oldukça şık bir iz bırakmıştır.
Bu önemli topluluğun besteciliğini uzun süre yapan Rene Dupére’e ise ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Dupéré, Benoit Jutras, Violaine Corradi ve sirkin diğer bestecileri birlikte önemli bestelere imza atmış bir isim. Bestelerindeki lirik doğası ve etnik müzik ile birlikte Dupéré, Cirque du Soleil’e kendine özgü bir müzikal dünya yarattı.
Değerli ses Francesca Gagnon ve topluluğun çok uzun süren önemli bestelerini yapmış Rene Dupéré ve Türkiye’nin başarılı topluluklarından olan Semplice Yaylı Quartet ile birlikte 11 Nisan’da İş Sanat sahnesinde gerçekleşecek. Hem yıllar süren bir dostluğun hem de Cirque du Soleil’in en sevilen eserlerinin sergileneceği geceyi sık sık güzel bir anı olarak hatırlayacaksınız. 11 Nisan’ı takvimlerinize kaydetmeyi unutmayın.
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