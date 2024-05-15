Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Francesco Farioli, Ajax ile anlaştı - Futbol Haberleri

        Francesco Farioli, Ajax ile anlaştı

        Trendyol Süper Lig'de Daha önce Corendon Alanyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli, Hollanda'nın dünyaca ünlü kulübü Ajax ile anlaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2024 - 09:48 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ajax'ta Farioli için geri sayım
        ABONE OL
        ABONE OL

        De Telegraaf'ın haberine göre, Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihine kadar devam eden Francesco Farioli ile anlaşmaya vardı.

        Haberin detayında, Hollanda devinin 35 yaşındaki İtalyan teknik adam ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Francesco Farioli'nin Nice ile sözleşmesi devam ettiği için Ajax kulübünün Fransız ekibine yüksek olmayan bir ücret ödeyeceği de ifade edildi. Hollanda ekibi ile anlaşmaya varan Farioli'nin, evrak işlemlerini tamamladıktan sonra serbest kalacak ve Ajax'a imza atacak.

        CORENDON ALANYASPOR VE VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK’Ü ÇALIŞTIRDI

        REKLAM

        Teknik Direktörlük kariyerine Trendyol Süper Lig'de başlayan Francesco Farioli, VavaCars Fatih Karagümrük ile Corendon Alayanspor'u çalıştırmıştı. İstanbul ekibiyle çıktığı 27 maçta 1.52, Akdeniz kulübüyle çıktığı 48 maçta ise 1.54 ortalama yakaladı.

        NİCE PERFORMANSI

        Bu sezon Nice ile 32 lig maçına çıkan İtalyan çalıştırıcı 15 galibiyet - 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 54 puan topladı ve maç başına da 1.69 puan ortalaması yakaladı. Fransa Ligue 1'de 5. sırada yer alan Nice, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Osman Kavala yeniden yargılanmayacak
        Osman Kavala yeniden yargılanmayacak
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Sahte raporla tatile hapis cezası!
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik