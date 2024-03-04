Frankofon Film Festivali başlıyor

Frankofon Film Festivali, uzun zamandır beklenen ve Fransızca sinemanın en iyi örneklerinin gösterileceği unutulmaz bir edisyon ile geri dönüyor. Sinemaseverler, 21 Mart'tan 30 Nisan’a kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerde, yepyeni ve çoğu gösterime girmemiş filmlerden oluşan geniş bir seçkiyi keşfetme fırsatı bulacak. Festivalin 2024 seçkisi Frankofon sinemanın başyapıtlarının yanı sıra etkileyici belgeseller ve yenilikçi bağımsız filmler de sunuyor.

Bu yılki ev sahibi şehir ve ilçeler arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Ayvalık, Diyarbakır, Gaziantep, Çanakkale, Lüleburgaz, Eskişehir ve Mersin yer alıyor.

İsviçre, Belçika, Kanada, Lüksemburg ve Polonya Büyükelçilikleri ile ortaklaşa düzenlenen Frankofon Film Festivali, Uluslararası Frankofoni Örgütü'ne üye veya gözlemci olan Fransızca konuşulan ülkelerin kültürlerini ve Fransızcayı tanıtmayı taahhüt ederken, yaratıcılığın, sanatsal ifadenin ve kültürlerarası diyaloğun bir kutlaması olarak gerçekleşiyor. Bu ortaklıklar, sanatın ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesinde uluslararası işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.

Les filles d'Olfa, 2023, Kaouther Ben Hania

Festivalin 2024 film seçkisi :

- Ashkal, l'enquête de Tunis, 2023, Youssef Chebbi

- Divertimento, 2023, Marie-Castille Mention-Schaar

- Chien de la casse, 2023, Jean-Baptiste Durand

- Falcon Lake, 2022, Charlotte Le Bon

- Les filles d'Olfa, 2023, Kaouther Ben Hania

İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali seçkisi

-Laisser-moi, 2023, Maxime Rappaz

- La Fiancée du Poète, 2023, Yolande Moreau

- Jules au pays d'Asha, 2023, Sophie Farkas Bolla

- Respire, 2023, Onur Karaman

- Le petit Nicolas - Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux?, 2022, Amandine Fredon ve Benjamin Massoubre

- Doppelgänger. Sobowtór, 2023, Jan Holoubek

- Pacifiction, tourments sur les îles, 2023, Albert Serra

Bu yılki festival için, 12 şehirdeki kültür merkezleri de dahil olmak üzere bir dizi Türk ortak, filmlerin gösterilmesini sağlamak için güçlerini birleştirdi. Etkinlik, tüm iletişimin sağlanması için Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile ve kısa filmlerin programlanması için de İzmir Uluslararası Kısa Film Festivali ile işbirliği yaptı.

Institut français Türkiye’nin Görsel-işitsel Ataşesi ve etkinlik sorumlusu Florent Signifredi, çok geniş bir izleyici kitlesine hitap edecek benzersiz, güçlü ve çok çeşitli filmlerden oluşan bu harika programdan çok memnun oldugunu ifade ederek “Bu yılki programda Ashkal (Cinemed’de Antigone d’or & Fespaco’da Etalon d’or), Les filles d’Olfa (Oscar’a aday gösterildi), Chien de la Casse (Fransa’da birçok ödül kazandı) ve Pacifiction (Césars’ta iki ödül kazandı) gibi birçoğu daha önce Türkiye’de hiç gösterilmemiş ödüllü filmler yer alıyor. Programın ötesinde, festival her şeyden önce Fransızca konuşulan dünyayı paylaşmak için keyifli bir fırsat!” diye konuştu.

Başlıca tarihler:

- İstanbul (Institut français): 21-30 Mart 2024

- Ankara (Büyülü Fener, Kızılay): 21-29 Mart 2024

- İzmir (Institut français): 21-29 Mart 2024