Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili yapılan tartışmalara dâhil oldu.

Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için sert kararlar alması gerekeceğini ifade eden Barrot "Hazırlanmamız lâzım. Zor günlerle yüzleşmek ve çetrefilli kararlar vermek zorunda kalacağız. Hatta fedakarlıklar yapacağız ki bugüne kadar beklediğimiz bir durum değildi. Avrupa'nın güvenliğini sağlaması için sert kararlar alması gerekecek." dedi.

Barrot ayrıca, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth tarafından yapılan eleştirilere paralel bir değerlendirmede bulundu. Hegseth, Avrupa'nın güvenliğini ABD'ye bıraktığını ifade etmiş ve bunun sonsuza kadar böyle süremeyeceğini açıkça dile getirmişti.

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Barrot da Avrupa'nın yıllarca güvenliğini ABD'ye bıraktığını kabul ederek artık harekete geçme zamanının geldiğini belirtti.

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