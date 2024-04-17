Fransa, Bakü Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın bu adımı, "Azerbaycan'ın iki ülke arasındaki ilişkilere zarar veren tek taraflı eylemleri" nedeniyle aldığı ifade edildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin Bakü Büyükelçisi ile konuyu görüştüğü belirtildi.

AA'nın haberine göre; Macron'un Azerbaycan'ın eylemlerinden ötürü üzüntü duyduğu aktarılarak, Azerbaycan'dan niyetini açıklığa kavuşturması beklentisinde olduğu vurgulandı. Fransa Cumhurbaşkanı'nın, ülkesinin Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini desteklediği kaydedildi.