Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 11. etabı, Albi ile Toulouse arasındaki 167 kilometrelik parkurda yapıldı.
Caleb Ewan, sprint finişine sahne olan etabı 3 saat 51 dakika 26 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.
Deceuninck-QuickStep takımından Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransız bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 1 dakika 12 saniyelik farkı korudu.
Tura, yarın Toulouse ile Bagneres-de-Bigorre arasında koşulacak 209,5 kilometrelik 12. etapla devam edilecek.
Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.
Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:
1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 47 saat 18 dakika 41 saniye
2. Geraint Thomas (Ineos): +1 dakika 12 saniye
3. Egan Bernal (Ineos): +1 dakika 16 saniye
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