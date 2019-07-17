Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDiğer

Fransa Bisiklet Turu'nda 11. etabı Caleb Ewan kazandı

106. Fransa Bisiklet Turu'nun 11. etabını, Lotto Soudal takımının Avustralyalı sporcusu Caleb Ewan kazandı.

Fransa Bisiklet Turu

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 11. etabı, Albi ile Toulouse arasındaki 167 kilometrelik parkurda yapıldı.

Caleb Ewan, sprint finişine sahne olan etabı 3 saat 51 dakika 26 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Deceuninck-QuickStep takımından Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü. Fransız bisikletçi, en yakın takipçisiyle arasındaki 1 dakika 12 saniyelik farkı korudu.

Tura, yarın Toulouse ile Bagneres-de-Bigorre arasında koşulacak 209,5 kilometrelik 12. etapla devam edilecek.

Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 47 saat 18 dakika 41 saniye

2. Geraint Thomas (Ineos): +1 dakika 12 saniye

3. Egan Bernal (Ineos): +1 dakika 16 saniye

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hentbolda Avrupa kupalarındaki rakipler belli oldu
DİĞERHentbolda rakipler belli oldu
Olimpiyat şampiyonu boksör trafik kazasında öldü
DİĞEROlimpiyat şampiyonu hayatını kaybetti
Zeynep Gökçe Demirci'den Türkiye rekoru
DİĞERZeynep Gökçe Demirci'den Türkiye rekoru
Bakan Kasapoğlu'ndan milli atletlere tebrik mesajı
DİĞERBakan Kasapoğlu'ndan millilere tebrik
106. Fransa Bisiklet Turu'nun 10. etabını Van Aert kazandı
DİĞERFransa'da 10. etabı Van Aert kazandı
Onur Balkan, Çin'de 2. etabı 2. tamamladı
DİĞEROnur Balkan, Çin'de 2. etabı 2. tamamladı
Esra Nur Gökcek, tiratlonda altın madalya kazandı
DİĞERAltın kız Esra Nur!
Milliler, 15 Temmuz’u andı
DİĞERMilliler, 15 Temmuz’u andı
Spor camiasından '15 Temmuz' mesajları
DİĞERSpor camiasından '15 Temmuz' mesajları
Buse Tosun altın madalya kazandı
DİĞERAltın kız Buse!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X