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        Fransa Bisiklet Turu'nda 18. etabı Kasper Asgreen kazandı

        Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabını, Soudal Quick-Step takımının Danimarkalı sporcusu Kasper Asgreen kazandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 19:49
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        Fransa'da 18. etabı Asgreen kazandı
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        Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabı, Moutiers ile Bourg en Bresse arasındaki 184,9 kilometrelik parkurda yapıldı.

        Kaçış grubundaki Asgreen, 4 saat 6 dakika 48 saniyelik süresiyle Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny takımı) ve Jonas Abrahamsen'in (Uno-X) önünde etabı birinci bitirdi.

        Üst üste 2. şampiyonluğuna koşan Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), genel klasmandaki en yakın takipçisi 2020 ve 2021 şampiyonu Tadej Pogacar (BAE Emirates) ile arasındaki 7 dakika 35 saniyelik farkı korudu.

        Tura, yarın Moirans-en-Montagne ile Poligny arasındaki 172,8 kilometrelik 19. etapla devam edilecek.

        Fransa Bisiklet Turu, 23 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.

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        Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

        1. Jonas Vingegaard (Danimarka): 72 saat 4 dakika 39 saniye

        2. Tadej Pogacar (Slovenya): +7 dakika 35 saniye

        3. Adam Yates (Büyük Britanya): +10 dakika 45 saniye

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