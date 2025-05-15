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        Fransa'da, Eyal Golan'a tepki

        Paris'te göstericiler, İsrailli şarkıcı Eyal Golan'ın Fransa konserinin iptal edilmesini istedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 17:41 Güncelleme: 15.05.2025 - 17:41
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        Fransa'da, İsrailli şarkıcıya tepki
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        Fransa'nın başkenti Paris'te Kültür Bakanlığı binası yakınlarında toplanan göstericiler; "Gazze tamamen yok edilmeli" sözüyle hatırlanan, İsrailli şarkıcı Eyal Golan'ın Fransa'da düzenlenecek konserinin iptal edilmesini talep etti.

        Filistin destekçileri, Paris'te Kültür Bakanlığı binası yakınlarında Palais-Royal Meydanı'nda bir araya geldi.

        Göstericiler; "Gazze tamamen yok edilmeli, orada tek bir kişi bile bırakılmamalı, onlar sadece hayvan" sözleriyle hatırlanan İsrailli şarkıcı Eyal Golan'ın, 20 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenecek konserinin iptal edilmesini istedi.

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        Eyal Golan'ın İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdiğini savunarak, şarkıcının Fransız topraklarına girişine izin verilmemesini talep eden göstericiler, bu konser nedeniyle Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati'ye de tepki gösterdi.

        Göstericiler ellerinde; "Soykırımcı şarkıcı Eyal Golan sınırlarımızdan dışarı" ve "Adalet için hızlıca İsrail'e karşı yaptırımlar uygulansın" yazılı afişler taşıdı.

        Bazı eylemciler, gösteriye üzerinde; "Suç ortağı" yazısı olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafının yer aldığı afişlerle katıldı.

        "FİLİSTİN HALKINA ATILAN BOMBALARI İMZALIYOR"

        Gösteride konuşan EuroPalestine'in Başkanı Olivia Zemor, Kültür Bakanı Dati'nin, Golan'ın Fransa'ya gelişinin yasaklanmasına yönelik taleplere henüz yanıt vermediğini belirtti. Zemor, soykırıma destek veren şarkıcı Golan'ın "Gazze halkının tamamen katledilmesi gerektiğini" söylediğini kaydederek, şarkıcı hakkında "Bu herif, Filistin halkına atılan bombaları imzalıyor." dedi.

        Eyal Golan'ın, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in dostu olduğunu belirten Zemor, Golan'ın sahneye çıkacağı etkinliği "utanç konseri" olarak nitelendirdi.

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        "ONLAR SOYKIRIMIN ŞARKICILARI"

        Gösteriye üzerinde Arapça "Direniş" yazılı küpelerle katılan Sarah Trief, Fransa'ya kültür kisvesi altında gelerek soykırıma destek veren İsraillilere tepki göstermek için gösteriye katıldığını söyledi. Trief, Gazze'de soykırımı destekleyen İsrailli şarkıcı ve sporcular hakkında; "Şarkı söylüyorlarmış. Oysa, onlar soykırımın şarkıcıları. Olimpiyatlardaki sporcular gibi, ordu kıyafetlerini çıkarıp, şort giyerek sporcu oldular. Oysaki hepsi soykırımcı. Teoride 'insan hakları ülkesi' olan Fransa'ya gelmelerine karşıyız" değerlendirmesinde bulundu.

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