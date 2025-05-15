Fransa'da, Eyal Golan'a tepki

Fransa'nın başkenti Paris'te Kültür Bakanlığı binası yakınlarında toplanan göstericiler; "Gazze tamamen yok edilmeli" sözüyle hatırlanan, İsrailli şarkıcı Eyal Golan'ın Fransa'da düzenlenecek konserinin iptal edilmesini talep etti.

Filistin destekçileri, Paris'te Kültür Bakanlığı binası yakınlarında Palais-Royal Meydanı'nda bir araya geldi.

Göstericiler; "Gazze tamamen yok edilmeli, orada tek bir kişi bile bırakılmamalı, onlar sadece hayvan" sözleriyle hatırlanan İsrailli şarkıcı Eyal Golan'ın, 20 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenecek konserinin iptal edilmesini istedi.

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Eyal Golan'ın İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek verdiğini savunarak, şarkıcının Fransız topraklarına girişine izin verilmemesini talep eden göstericiler, bu konser nedeniyle Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati'ye de tepki gösterdi.

Göstericiler ellerinde; "Soykırımcı şarkıcı Eyal Golan sınırlarımızdan dışarı" ve "Adalet için hızlıca İsrail'e karşı yaptırımlar uygulansın" yazılı afişler taşıdı.

Bazı eylemciler, gösteriye üzerinde; "Suç ortağı" yazısı olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğrafının yer aldığı afişlerle katıldı.