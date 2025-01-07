Fransa'da M çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi

Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün yeni varyantının ülkenin kuzeybatısındaki Bretonya bölgesinde tespit edildiği bildirildi.

Hastanın Afrika'dan gelen iki kişi ile temas ettiği kaydedilen açıklamada, virüsün kaynağının ve bulaş yolunun araştırıldığı belirtildi.

Tespit edilen yeni varyantın daha tehlikeli ve daha bulaşıcı olduğu ifade ediliyor.