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Fransa'da Macron'un saati gündem olmuştu: O iddialara yanıt geldi

Fransa'da emeklilik reformunu protestolar sürerken, televizyona çıkan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un saati gündem olmuştu. Saatin 80 bin euro olduğu ve hayat pahalılığı sırasında Macron'un gizlice saatini çıkardığı iddialarının ardından Elysée Sarayı'ndan açıklama geldi.

Fransa'da Macron'un saati gündem olmuştu: O iddialara yanıt geldi
HABERTURK.COM

Fransa'da emeklilik yaşını 2 yıl uzatan tartışmalı düzenlemenin onaylanmasının ardından ülkede gösteri ve grevler sürüyor.

Karar sonrası 9. kez kitlesel grev kararı alınırken, 1 milyondan fazla kişi sokaklara döküldü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise TF1 ve France 2´nin ortak yayınına katılarak ülkede emeklilik yaşını 62´den 64´e yükseltmeyi öngören reformun ardından başlayan protestolarla ilgili "Reformun yıl sonundan önce yürürlüğe girmesi gerekiyor. Emeklilik reformu demokratik yolunda devam edecek" demişti.

Macron, "Reformun yıl sonundan önce yürürlüğe girmesi gerekiyor. Emeklilik reformu demokratik yolunda devam edecek. Bu reformu neden yapma ihtiyacımızın olduğunu başarılı şekilde anlatamadık. Ancak bu bir gereklilik. Bu reforma karşı olan protestolar var ve bunlar meşru. Ancak blokaj olduğunda, bunları kaldırmanız gerekiyor. Bu yüzden hükümetten mümkün olduğunca müzakere etmesini istedim. Açığı büyütüp çocuklara ödetmekten kaçınmalıyız. Devam etmeliyiz. Sakinleşmeli, sendikalarla ve bunu yapmaya hazır tüm siyasi güçlerle yeniden diyalog kurarak bir parlamento gündemini ve reformları yeniden inşa etmeliyiz" diye konuşmuştu.

Macron'un bu konuşması sonrası bazı Fransız siteleri, alım gücüne yönelik bir soru sırasında Macron'un kolundaki saati ‘gizlice’ çıkardığını ifade etti. Macron'un saatinin de 80 bin euro olduğu öne sürüldü.

Ancak doğruluk kontrolü yapan Fransız site CheckNews haberin doğru olmadığını ifade etti. CheckNews'e konuşan Elysée Sarayı'ndan yetkililer açıklamasında "Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı armasıyla kişiselleştirilmiş bir Bell & Ross BR V1-92 saat takıyor ve bu saati 1,5 yıldan uzun bir süredir düzenli olarak takıyor" dedi ve Macron'un 28 Ekim 2022'de resmi fotoğrafçısı tarafından çekilen fotoğraflarını da kanıt olarak gösterdi.

Açıklamada ayrıca "Sosyal ağlarda öne sürülenin aksine, Macron saatini gizlemek için değil, videoda da görülebildiği gibi masaya sert bir şekilde vurduğu için saati çıkarıyor. Ses, sosyal medyada paylaşılan videonun başlamasından sadece birkaç saniye önce de net bir şekilde duyulabiliyor" denildi ve bu anın görüntüleri de paylaşıldı.

Fiyat konusunda ise "Bu saat kesinlikle 80 bin Euro değil. Fiyat halka açık ve Bell & Rose, ordu ve Cumhurbaşkanlığı güvenlik grubu da dahil olmak üzere birçok kurumla ortaklığı olan bir üretici" denildi. İnternette bu saatin kişiselleştirilmemiş versiyonlarının 2,400 Euro'ya satıldığı görüldü.

* Haberin görseli Reuters ve Associated Press'ten servis edilmiştir.

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