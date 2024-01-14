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        Fransa'da polis ateş açtı! Bir yaralı

        Fransa'nın Yvelines vilayetine bağlı Elancourt kentinde, olaya müdahale eden polisin silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 23:43 Güncelleme: 14.01.2024 - 23:43
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        Fransa'da polis ateş açtı! Bir yaralı
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        Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Elancourt kentinde aile içi sorunla ilgili polise ihbarda bulunuldu.

        İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis, kendisine doğru elinde bıçakla gelen kişiye silahla ateş açtı.

        Karnından yaralanan ve hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesi bulunuyor.

        Olay, Ulusal Polis Genel Müfettişliğine (IGPN) bildirildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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