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        Fransa'da protesto yasağına rağmen göstericiler polis şiddetine karşı sokağa çıktı

        Fransa'da 17 yaşındaki Nael M.'nin 27 Haziran'da polis kurşunuyla hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar devam ederken, binlerce kişi 2016'da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore anısına da gösteri düzenlemek istedi. Yetkililerin yasak kararına rağmen protestolar devam etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 09:58
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        Fransa'da 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore için düzenlenen ve 27 Haziran'da Paris'in banliyösü Nanterre'de polis kurşunuyla öldürülen Nael M. için sokağa çıkan protestocuların da katıldığı gösteri düzenlendi.

         

         

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        Resmi makamların yasaklamasına rağmen başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve polis şiddetinin protesto edildiği gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etti.

         

         

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        "Adama için adalet", "Nael için adalet" sloganlarının atıldığı gösteride polis Traore'nin kardeşi Youssouf'u yüzüstü yatırarak gözaltına aldı. Paris Emniyetinden yapılan açıklamada 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

         

         

         

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        Açıklamada, yasak olmasına rağmen gösteri düzenlediği gerekçesiyle, Traore'nin kız kardeşi Assa hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

         

         

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        Ayrıca Fransız basını bir polisin Youssouf hakkında suç duyurusunda bulunacağını aktardı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde de gözaltına alınan Youssouf Traore'nin karakoldan sedye ile hastaneye nakledildiği görüldü.

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        Öte yandan Fransız basını, 27 Haziran'da polis kurşunuyla öldürülen Nael için 90 kuruluşun çağrısıyla bugün düzenleneceği belirtilen gösterilerin Paris dışındaki şehirlerde devam ettiğini aktardı.

         

         

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        ADAMA TRAORE, JANDARMA ARACINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

        Adama Traore, 19 Temmuz 2016'da kimlik kontrolü sırasında yaşanan gerilim sonrası karakola götürülmek üzere bindirildiği jandarma aracında hayatını kaybetmişti.

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        Olayın ardından yapılan ilk açıklamalarda Traore'nin rahatsızlandığı ve ilk yardım ekibine teslim edildiği öne sürülmüştü. Traore'nin doktor müdahalesinden önce jandarma aracında hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

        #Fransa
        #protesto
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