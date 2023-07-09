Fransa'da protesto yasağına rağmen göstericiler polis şiddetine karşı sokağa çıktı Fransa'da 17 yaşındaki Nael M.'nin 27 Haziran'da polis kurşunuyla hayatını kaybetmesiyle başlayan protestolar devam ederken, binlerce kişi 2016'da polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore anısına da gösteri düzenlemek istedi. Yetkililerin yasak kararına rağmen protestolar devam etti Anadolu Ajansı Giriş: 09.07.2023 - 09:58 Güncelleme: 09.07.2023 - 09:58 facebook

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Fransa'da 2016'da jandarma aracında hayatını kaybeden siyahi genç Adama Traore için düzenlenen ve 27 Haziran'da Paris'in banliyösü Nanterre'de polis kurşunuyla öldürülen Nael M. için sokağa çıkan protestocuların da katıldığı gösteri düzenlendi.

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Resmi makamların yasaklamasına rağmen başkent Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ve polis şiddetinin protesto edildiği gösteriye kolluk kuvvetleri müdahale etti.