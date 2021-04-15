Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Fransa'da "rıza yaşı" 15 olarak belirlendi

Fransa'da rıza yaşını 15 olarak belirleyen ve bu yaşın altındakilerle cinsel ilişkinin "tecavüz" sayılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

Fransa'da
Fransa'da "rıza yaşı" 15 olarak belirlendi
0:00 / 0:00
AA

Ülkede tartışmalara yol açan ve üzerinde kısmi değişiklikler yapılan tasarı 23 Mart'ta Senatodan geçtikten sonra Ulusal Mecliste oylamaya sunuldu.

Oylamada "hayır" ve çekimser oy verilmeyen tasarı parlamentoda 67 "evet" ile onaylandı.

Senatör Annick Billon tarafından hazırlanan tasarı çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüzle mücadele etmeyi hedefliyor.

Tasarıya göre cinsel ilişki kişiler arasındaki yaş farkı 5'i geçmediği durumda "tecavüz" sayılıyor. Ensest ilişkilerde ise rıza yaşı 18'e çıkarıldı. Bu kurallara uymayanlara 20 yıl hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Tasarıya göre, 15 yaşındaki küçük çocukları internet üzerinde cinsel ilişkide bulunmaya teşvik edenlere 10 yıl hapis ve 150 bin avro para cezası verilecek.

Fransa'da yetişkin kişiler arasında yaşanan ensest ilişkiler hakkında herhangi bir yasak bulunmuyor. Fransız kanunlarında çocukların kaç yaşından itibaren cinsel anlamda reşit sayıldıklarına ilişkin bir düzenleme yer almıyordu.

Çocuk hakları savunucuları ve dernekler, bu konuda alt sınırın belirlenmesi için hükümete çağrıda bulunmuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD, Karadeniz'e çıkacağı bildirilen savaş gemilerinin 14-15 Nisan'da Boğazlar'dan geçişini iptal etti
DÜNYAABD, savaş gemilerinin Boğazlar'dan geçişini iptal ...
İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor
DÜNYAİsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu ...
ABD'den Rus tahvillerine ve teknoloji şirketlerine yaptırım
DÜNYAABD'den Rus tahvillerine ve teknoloji şirketlerine ...
Son Dakiak: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert cevap: Kabul edilemez! - Haberler
DÜNYAÇavuşoğlu Yunan mevkidaşına cevabını verdi
Son Dakika: ABD'de yine polis cinayeti! Hastaneye kaldırılan şüpheliyi vurdu... - Haberler
DÜNYAABD'de kan donduran olay! Polis tarafından öldürüldü
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Rusya'nın SolarWinds siber saldırısına yönelik açıklamalarda bulundu
DÜNYAİngiltere'den Rusya'ya siber saldırı tepkisi
NATO ve AB, siber saldırılar karşısında ABD ile dayanışma açıklaması yaptı
DÜNYANATO ve AB, ABD ile dayanışma açıklaması yaptı
ABD Başkanı Biden duyurdu: ABD, 10 Rus diplomatını sınır dışı edecek!
DÜNYAABD, 10 Rus diplomatını sınır dışı edecek!
Fransa Pakistan'da yaşayan Fransız vatandaşlarına ve şirketlerine '' ülkeden çıkın'' uyarısı
DÜNYAFransa’dan Pakistan’da yaşayan Fransız vatandaşlarına ...
SON DAKİKA: Yunanistan Hükümet Sözcüsü: Miçotakis ile Erdoğan arasında görüşme gerçekleşecek - Haberler
DÜNYA"Miçotakis ile Erdoğan arasında görüşme ...