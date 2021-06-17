Fransa'dan Türkiye için seyahat kararı! 0:00 / 0:00

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Son dakika bilgilerine göre, Fransa, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması içeren kırmızı ülke listesinden çıkardı.

Türkiye'den Fransa'ya gidenler için 10 günlük karantina zorunluluğu kaldırıldı.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner sosyal medya hesabından Fransa'nın Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardığını duyurdu.

— Ali Onaner (@AliOnaner) June 17, 2021

Paris Büyükelçisi Onaner tarafından yapılan açıklamada, "Sağladığımız detaylı bildiler sonucunda, Fransa seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz az önce açıklandı. Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, Fransa'da Kovid-19 vaka sayılarındaki düşüşün ardından bazı durumlar dışında açık alanlarda maske zorunluluğunun, 20 Haziran'dan itibaren de gece uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı açıklanmıştı.