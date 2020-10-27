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Fransa İçişleri Bakanı'ndan Erdoğan'ın boykot çağrısına yanıt: Türkiye içişlerimize karışmamalı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısının ardından, Türkiye'nin Fransa'nın içişlerine karışmaması gerektiğini söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı'ndan Erdoğan'ın boykot çağrısına yanıt: Türkiye içişlerimize karışmamalı
BBC TÜRKÇE
- Reuters

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarının boykot edilmesi çağrısının ardından, Türkiye'nin Fransa'nın içişlerine karışmaması gerektiğini söyledi.

Darmanin, France Inter Radyosu'na yaptığı açıklamada Türkiye ve Pakistan'ı kast ettiğini söyleyerek, "Fransa'da olanlara dış güçlerin karışması, her birimizi şoke etmeli" dedi.

Fransız bakan "Türkiye Fransa'nın içişlerine karışmamalı" diye de ekledi.

Fransa'da 16 Ekim'de Samuel Paty adlı bir öğretmenin, Muhammed Peygamber'in tartışmalı karikatürlerini öğrencilerine göstermesinin ardından başı kesilerek öldürülmesi sonrası Montpellier ve Toulouse kentlerindeki belediye binalarına, Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan karikatürler yansıtılmıştı.

Erdoğan'ın boykot çağrısı

Erdoğan bu olayı "Erdoğan, "Güya laikliğin kalesi Fransa'da Peygamber Efendimiz ile ilgili karikatürün bina duvarına yansıtılması en basit tabirle bayağılıktır. İslam düşmanlığının Türk düşmanlığı olduğunu da akıllarımızdan çıkarmamalıyız" sözleriyle eleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'yla son aylarda Doğu Akdeniz ve Libya'da yaşanan gerilime değinerek "Nasıl Fransa'da Türk markalı mal satın almayın deniyorsa ben de şimdi milletime sesleniyorum. Sakın Fransız markalarını satın almayın" demişti.

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