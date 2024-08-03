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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Fransa, judoda altın madalya aldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Fransa, judoda altın madalya aldı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları judo karışık takım kategorisinde altın madalyayı Fransa kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 20:42 Güncelleme: 03.08.2024 - 20:42
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        Judoda altın madalya Fransa'nın!
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        Fransa, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları judo karışık takım kategorisinde altın madalyayı kazandı.

        Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karışık takım müsabakalarının finalinde Japonya'yı 4-3 mağlup eden Fransa, altın madalyanın sahibi oldu. Japonya ise gümüş madalyada kaldı.

        Bu kategoride bronz madalyayı ise Güney Kore ve Brezilya paylaştı.

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