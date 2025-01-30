Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Galatasaray'dan forvete bomba isim: Alvaro Morata! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'dan forvete bomba isim: Alvaro Morata!

        Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da golcü takviyesinde bombayı patlatıyor. Sarı kırmızılılar, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın kiralık transferi konusunda Milan ile büyük ölçüde anlaştı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 18:24 Güncelleme: 30.01.2025 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mauro Icardi'nin sezonu kapatması ve Michy Batshuayi'den beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılılar, forvet hattına bir takviye daha yapıyor...

        2

        Galatasaray, Alvaro Morata'yı kadrosuna katarak kış transfer döneminin bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

        3

        Sarı-kırmızılılar, İspanyol golcünün kiralık transferi konusunda Milan ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

        4

        Morata transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklenirken, İtalyan basınından Calciomercato, 33 yaşındaki santrforun 31 Ocak Cuma günü (yarın) İstanbul'a geleceğini öne sürdü.

        5

        İtalyan devi Milan'a sezon başında transfer olan Morata, takıma uyum sağlamakta zorlandı ve ayrılmak istediğini yönetime iletti

        6

        Alvaro Morata, bu sezon İtalya Serie A'da çıktığı 16 maçta 5 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.

        7

        Morata kariyeri boyunca Atletico Madrid, Getafe, Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Milan gibi üst düzey kulüplerde forma giydi.

        8

        Güncel piyasa değeri 13 milyon Euro olarak gösterilen Morata'nın Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

        9
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        110 Filistinli serbest bırakıldı
        110 Filistinli serbest bırakıldı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        30 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Türkiye Sigorta'da büyüme tahmini %40
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Ünlü besteci vefat etti
        Ünlü besteci vefat etti
        Beşiktaş play-off peşinde!
        Beşiktaş play-off peşinde!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        G.Saray'da hedef ilk 8!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        İklim değişikliği salmonella salgınlarını tetikleyebilir
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        "40 milyon abonede fiyat artışı olmayacak"
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        F.Bahçe için ya tamam ya devam!
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ‘The Odyssey’in galası Troya Müzesi’nde yapılsın
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        ABD'de uçak ile helikopterin çarpıştığı kazaya dair neler biliniyor?
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!
        İnşaat işçisinin kara kalem sevgisi!