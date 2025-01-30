Galatasaray'dan forvete bomba isim: Alvaro Morata!
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da golcü takviyesinde bombayı patlatıyor. Sarı kırmızılılar, İspanyol golcü Alvaro Morata'nın kiralık transferi konusunda Milan ile büyük ölçüde anlaştı.
Mauro Icardi'nin sezonu kapatması ve Michy Batshuayi'den beklediği katkıyı alamayan sarı kırmızılılar, forvet hattına bir takviye daha yapıyor...
Galatasaray, Alvaro Morata'yı kadrosuna katarak kış transfer döneminin bombasını patlatmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, İspanyol golcünün kiralık transferi konusunda Milan ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Morata transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması beklenirken, İtalyan basınından Calciomercato, 33 yaşındaki santrforun 31 Ocak Cuma günü (yarın) İstanbul'a geleceğini öne sürdü.
İtalyan devi Milan'a sezon başında transfer olan Morata, takıma uyum sağlamakta zorlandı ve ayrılmak istediğini yönetime iletti
Alvaro Morata, bu sezon İtalya Serie A'da çıktığı 16 maçta 5 gol atarken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 7 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti.