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        Haberler Spor Futbol Fransa Fransa Ligue 1'de 19. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar - Futbol Haberleri

        Fransa Ligue 1'de 19. haftanın görünümü

        Fransa Ligue 1'de 2024/2025 sezonundaki 19. hafta heyecanı tamamlandı. Lille, Lyon ve Marsilya haftayı galibiyetle kapattı. Paris SG ise puan kaybına uğradı. Ligde tamamlanan 19. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 09:00 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:00
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        Fransa Ligue 1'de 19. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar
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        Fransa Ligue 1'de 19. hafta, Nice ve Marsilya ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.

        Zorlu mücadelede Paris SG kendi sahasında rakibi Reims ile karşılaştı. 1-1 biten mücadelede kazanan çıkmazken Paris SG 47 ve rakibi konuk ekip Reims ise 22 puan ile haftayı kapattı.

        Deplasmandaki mücadelede rakibi Nice'yi geçemeyen Marsilya, 2-0 mağlup olarak puan kaybederek sahadan ayrıldı. Bu skorla Marsilya 37 puanda kaldı.

        Lyon, deplasmanda çıktığı müsabakasında Nantes ile Nantes ile 1-1 berabere kalarak 1 puana razı oldu; bu sonuçla Lyon'un toplam puanı 30, Nantes'in ise 18 oldu.

        Lille, Strasbourg deplasmanında aldığı 2-1 mağlubiyetle haftayı 32 puanla kapattı; Strasbourg ise puanını 27'ye yükselterek 3 puanı alan taraf olmayı başardı.

        19. haftada ev sahibi Auxerre ile rakibi St Etienne berabere kaldı ve mücadele 1-1 bitti. Her iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

        Monaco, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Rennes'i 3-2 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Monaco puanını 34'e yükseltti.

        Zorlu deplasmanda Brest ev sahibi rakibi Havre'yi 1-0 mağlup etti.

        Lens evinde konuk ettiği Angers'i 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Montpellier, bu hafta Toulouse'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Montpellier oldu.

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 19. Haftanın Sonuçları
        24.01.2025 22:45
        Auxerre
        1
        Saint Etienne
        1
        İY(1-1)
        25.01.2025 19:00
        Monaco
        3
        Rennes
        2
        İY(1-1)
        25.01.2025 21:00
        Strasbourg
        2
        Lille
        1
        İY(0-1)
        25.01.2025 23:05
        Paris St Germain
        1
        Reims
        1
        İY(0-0)
        26.01.2025 17:00
        Havre AC
        0
        Stade Brest 29
        1
        İY(0-1)
        26.01.2025 19:15
        Lens
        1
        Angers
        0
        İY(0-0)
        26.01.2025 19:15
        Toulouse
        1
        Montpellier
        2
        İY(0-0)
        26.01.2025 19:15
        Nantes
        1
        Olympique Lyon
        1
        İY(0-1)
        26.01.2025 22:45
        Nice
        2
        Marsilya
        0
        İY(1-0)

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 19. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Paris St Germain
        		19 14 5 0 47 32
        2
        Marsilya
        		19 11 4 4 37 17
        3
        Monaco
        		19 10 4 5 34 10
        4
        Nice
        		19 9 6 4 33 13
        5
        Lille
        		19 8 8 3 32 10
        6
        Olympique Lyon
        		19 8 6 5 30 7
        7
        Lens
        		19 8 6 5 30 5
        8
        Stade Brest 29
        		19 9 1 9 28 -2
        9
        Strasbourg
        		19 7 6 6 27 2
        10
        Toulouse
        		19 7 4 8 25 -1
        11
        Auxerre
        		19 6 5 8 23 -4
        12
        Reims
        		19 5 7 7 22 -2
        13
        Angers
        		19 6 4 9 22 -7
        14
        Nantes
        		19 3 9 7 18 -7
        15
        Saint Etienne
        		19 5 3 11 18 -21
        16
        Rennes
        		19 5 2 12 17 -4
        17
        Montpellier
        		19 4 3 12 15 -24
        18
        Havre AC
        		19 4 1 14 13 -24

        2024/2025 Sezonu Fransa Ligue 1 - 20. Hafta Maçları
        31.01.2025 22:45
        Montpellier
        Lens
        01.02.2025 19:00
        Stade Brest 29
        Paris St Germain
        01.02.2025 21:00
        Monaco
        Auxerre
        01.02.2025 23:05
        Lille
        Saint Etienne
        02.02.2025 17:00
        Toulouse
        Nice
        02.02.2025 19:15
        Rennes
        Strasbourg
        02.02.2025 19:15
        Reims
        Nantes
        02.02.2025 19:15
        Angers
        Havre AC
        02.02.2025 22:45
        Marsilya
        Olympique Lyon
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