Fransa Ligue 1'de 4. haftanın sonuçları

Fransa Ligue 1'de 4. hafta, Rennes ve Lyon ekipleri arasındaki mücadele ile sona erdi.

Paris SG, kendi sahasında ağırladığı Lens'e karşı üstünlük kurarak 2-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 12 puana ulaştı. Konuk Lens ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Lille evindeki karşılaşmada, rakibi Toulouse kulübünü 2-1 geçerek 3 puanı hanesine yazdı. Ve puanını 10'a yükselterek haftayı galibiyetle kapatmış oldu. Konuk ekip Toulouse ise 6 puanda kaldı.

Marsilya, kendi sahasında Lorient takımını ağırladı. Marsilya karşılaşmayı 4-0 kazanarak puanını 6'ya yükseltti. Konuk ekip Lorient ise 3 puanda kaldı.

Zor deplasman atmosferinde mücadele eden Lyon, rakibi Rennes'e karşı 3-1 mağlup olup, puan kaybetti. Bu sonuçla birlikte ev sahibi Rennes puanını 7'ye yükseltirken Lyon 9 puanda kaldı.

Nice evinde konuk ettiği Nantes'i 1-0 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Monaco, bu hafta Auxerre'e konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 2-1 ile konuk ekip Monaco oldu.

Lig'in 4. haftasında Paris FC deplasmanda Brest'e konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Paris FC oldu: Maç 2-1 tamamlandı.