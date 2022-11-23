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Fransa'nın sakatlık kabusu sürüyor!

2022 Dünya Kupası karşılaşmasında Avustralya ile karşılaşan Fransa, sahadan 4-1 galip ayrıldı. Mücadeleyi sakatlığı sebebiyle tamamlayamayan Avrupa temsilcisine ise kötü haber geldi

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    KÖTÜ HABER GELDİ

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